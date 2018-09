Eine Premiere steht am Freitag, 28. September, um 19.30 Uhr im Danubium auf dem Programm: Das deutsche Comedy-Trio „Eure Mütter“ tritt zum ersten Mal in Tulln auf. Dabei spielen Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann nicht erst seit gestern, sondern eigentlich schon von Kindesbeinen an in Stuttgart zusammen. Als „Eure Mütter“ stehen sie seit 1999 gemeinsam auf der Bühne und feierten bereits mit sechs Programmen, einem „Best of“ sowie zahlreichen CDs und DVDs Publikumserfolge.

„Die Leute hier haben ja Humor und lachen mit“

Einen ersten Eindruck über den Stil der drei Comedians vermittelt auf www.tullnkultur.at „Ein Lied für Österreich“, das nicht nur unsere Sprache liebevoll auf die Schaufel nimmt, sondern auch ein paar böse Seitenhiebe bietet (zum Beispiel über einen möglichen Zusammenhang von niedrigem Bildungsgrad und rechtslastigem Denken). Hat da jemand schlechte Erfahrungen gemacht? „Nein, im Gegenteil. Wir waren immer schon gerne in Österreich auf Tour. Und die Leute hier haben ja Humor und lachen mit“, sagt Andi Kraus zur NÖN.

In Tulln wird dieses Lied aber nicht zu hören sein, denn im Danubium wird das aktuelle „Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins!“ geboten. „Ein klassisches Mütter-Programm mit der bewährten Mischung aus Songs, Sketches und Choreografien“, wie Kraus verspricht. Behandelt werden etwa die Berufswünsche von Kindern, die Problematik „Fahrradhelm oder nicht?“ und dringende Fragen wie „Welche Haustiere nimmt man am besten in einen Skiurlaub mit?“. Kraus erklärt: „Letztere entstand tatsächlich daraus, dass Matzes Oma vorgeschlagen hat, er möge doch bitte ihren Kanarienvogel mit in den Skiurlaub nehmen …“

So entstand ein weiteres Lied mit Österreich-Bezug, nicht nur wegen der Skiregionen, sondern auch, weil es teilweise mit schlechtem steirischen Akzent gesungen wird.

Alltagssituationen zum herzhaft Lachen

Überhaupt entstehen Mütter-Themen aus dem Alltag heraus. „Wir drei sind fast 300 Tage im Jahr gemeinsam unterwegs, da entstehen laufend Situationen, wo wir dann sagen: Da müssten wir eine Nummer draus machen“, erklärt Kraus. Diese Situationen werden musikalisch unterlegt und mit prallen bis derben Pointen auf die Bühne gebracht. Wer sich den Heißhunger auf einen Fertigsnack gründlich verderben, vor allem aber herzhaft lachen will, möge auf dem „Eure Mütter“ Youtube-Kanal dem „Bifi Song“ lauschen und am Freitagabend im Danubium dem vollen Programm.

E&A und die Tullner NÖN verlosen dafür 5x2 Karten: Wer am Donnerstag, 27. September, um 10 Uhr 02272/64661 anruft, hat vielleicht schon gewonnen.