Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) möchte den Stundenlohn von Asylwerbern mit 1,50 Euro deckeln. Betroffen wären von dieser Grenze die sogenannten Remunerantentätigkeiten, die Flüchtlinge sofort nach Asyl-Antragsstellung ausüben dürfen. Darunter fallen Hilfstätigkeiten für Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände oder NGOs, die unter dem Einfluss einer Gebietskörperschaft stehen.

Im Bezirk werden zur Zeit in den Gemeinden saisonbedingt noch kaum Asylwerber beschäftigt. Die Stadt Tulln und die Gemeinde Michelhausen haben aber seit mehr als drei Jahren Erfahrung auf dem Gebiet. Bürgermeister Peter Eisenschenk findet in seinem Blog klare Worte zu dem FPÖ-Vorstoß: „Es ist keinem Menschen zumutbar, um einen Stundenlohn, der in Österreich nichts anderes als entwürdigend ist, zu arbeiten.“

Ende 2015 waren in Tulln an fünf Standorten Container zur Unterbringung von Asylwerbern errichtet worden. Unter Federführung des Roten Kreuzes und Mitwirkung vieler Freiwilliger wurden insgesamt 167 Personen aufgenommen und betreut.

Integration durch sinnvolle Beschäftigung

Eine der zahlreichen Maßnahmen zur Integration und sinnvollen Beschäftigung der Asylwerber war es, die Möglichkeit zu bieten, am Bauhof mitzuarbeiten, wie vom Gesetz vorgesehen für maximal zehn Stunden pro Woche, für maximal 110 Euro pro Monat. „Zunächst bezahlten wir 3,50 Euro pro Stunde, ab Juli 2018 erhöhten wir auf 5 Euro, da wir mit den Leistungen sehr zufrieden waren“, erklärt Eisenschenk. So wurden am Bauhof von insgesamt 80 Asylwerbern bisher rund 8.700 Stunden geleistet, vor allem im Bereich Grünraumpflege. Dabei handelt es sich um durchwegs schwierige, hartnäckige Aufgaben, da Tulln als „Natur im Garten“-Stadt auf chemische Unkrautvernichter verzichtet. „Große Nachfrage nach diesen Jobs gibt es also nicht“, betont der Bürgermeister.

Aktuell sind in Tulln (saisonbedingt) weder Personen mit Remunerantentätigkeit, noch Mindestsicherungsempfänger am Bauhof beschäftigt. Insgesamt wohnen noch 97 Flüchtlinge (30 Asylwerber, 16 subsidiär Schutzberechtigte und 51 Asylberechtigte) in der Stadt, die alle privat untergebracht sind, die Containerquartiere wurden längst wieder aufgelöst. Demnächst wird die Stadtgemeinde wieder die Möglichkeit zur Bauhofmitarbeit anbieten.

Es gibt sogar Erfolgsgeschichten, und zwar für eine Person mit subsidiärem Schutz, die zuvor als Asylwerber in Remunerantentätigkeit am Bauhof tätig war, und für einen Mindestsicherungsbezieher (österreichischer Staatsbürger), der projektbezogen zur Arbeit am Bauhof verpflichtet worden war. Die beiden wurden aufgrund ihrer Leistungen im Vorjahr für 2019 als fixe Saisonarbeiter aufgenommen, was eine Anstellung für neun Monate bedeutet.

Auch in Michelhausen ist das Thema Flüchtlingsbetreuung nach wie vor aktuell. Theres Friewald-Hofbauer ist als Initiatorin und gute Seele des Projekts von Anfang an dabei.

Das Quartier in Mitterndorf ist noch immer gut belegt, vor allem weil in den letzten Monaten viele Asylwerber aus anderen Heimen oder Privatquartieren kamen, die aufgelöst wurden (beispielsweise aus Langenzersdorf oder Mödling). „Derzeit sind es etwa 30 Leute, mehr als die Hälfte besucht auch unsere Deutschgruppen“, berichtet Friewald-Hofbauer. Auch in Michelhausen wurden seit Herbst 2015 Flüchtlinge von der Gemeinde beschäftigt, wie in Tulln vor allem zur Grünraumpflege.

„Es ist echte Arbeit, die hier geleistet wird“

Mit Ausnahme der Wintermonate waren drei bis fünf Leute vier mal pro Woche im Einsatz. Auch hier wurden zunächst 3,50 Euro, später 5 Euro pro Stunde bezahlt. Von 1,50 Euro pro Stunde hält Friewald-Hofbauer nichts, denn: „Es ist keine Scheinbeschäftigung, sondern echte Arbeit, die hier geleistet wird.“ Außerdem verbessere diese Arbeit das Leben in der Gemeinde, würde aber in normalen Beschäftigungsverhältnissen nicht erledigt werden. Aus der Bevölkerung habe es viel positives Feedback gegeben, öffentliche Grünräume waren gepflegt wie nie. Friewald-Hofbauer betont: „Was wir nicht wollen, sind Menschen verschiedener Klassen.“