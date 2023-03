Symposium Bodenlos?! in der Landesbibliothek St. Pölten

Am 9. März fand in der Landesbibliothek Niederösterreich in St. Pölten ein Symposium zum Thema „Bodenlos? Wie wir den Raubbau am Gemeindegut stoppen“ statt. Veranstaltet wurde dieses hochinteressante Treffen von der Gemeinschaft ORTE – Architekturnetzwerk Niederösterreich. Gerade in Niederösterreich ist ja der Flächenfraß in Form der stetig fortschreitenden Bodenversiegelung besonders dramatisch fortgeschritten, umso spannender war das Symposium, welches aktuelle Themen wie Baukultur, Nutzung von Brachflächen, Bodenbedarf und -bewahrung und Raumordnung behandelten.





Tullns Bürgermeister Peter Eisenschenk („Es kommt selten vor, dass ein schwarzer Bürgermeister von Umweltschützern gelobt wird“, so die Moderatorin und ORTE-Vorsitzende Franziska Leeb) nahm an der abschließenden Podiumsdiskussion teil. Als oberster Vertreter der Stadtgemeinde berief er sich insbesondere auf das Klimamanifest von 2019 als eine Grundlage des umweltpolitischen Handelns in Tulln. Darüber hinaus stellte er in Aussicht, dass die Betriebe der Gemeindeverwaltung bis 2025 klimaneutral arbeiten werden. Als ein konkretes Projekt zur Umwelt soll im Rathaus eine Wärmepumpe installiert werden, welche etwa 100 Tonnen CO2 im Jahr einsparen soll.





Weiters müsse sich Tulln als eine „junge, wohlhabende und gebildete Stadt“ als Motto für die Zukunft „Innenverdichtung statt Außenerweiterung“ zu eigen machen, so Bürgermeister Eisenschenk.





Passend zu diesem konfliktreichen Themenfeld findet noch bis zum 24. März in der Landesbibliothek Niederösterreich eine hochinteressante Ausstellung statt.

