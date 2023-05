Keine akute Hochwassergefahr im Bezirk Tulln

Im Bezirk Tulln hat es am Mittwoch, 17 Mai, im Laufe des Vormittages 35 Liter pro Quadratmeter geregnet. Zwei Feuerwehren waren bzw. sind mit Auspumparbeiten berschäftigt gewesen. „Das Bezirksfeuerwehrkommando Tulln beobachtet die Situation an der Perschling, der Großen Tulln und der Donau. Außerdem ist man ständig mit der Behörde in Verbindung“, schildert Öllerer die aktuelle Lage. Bislang musste lediglich der Radweg im Bereich zwischen Judenau und Langenrohr gesperrt werden.

Eine der wenigen aktuellen Auswirkungen: Der Radweg zwischen Judenau und Langenrohr musste vorläufig gesperrt werden. Foto: BFKDO Tulln St. Öllerer

Ein Blick auf den Wasserstand der Perschling bei Rust. Foto: BFKDO Tulln St. Öllerer

Die FF Wilfersdorf bei Abpumparbeiten. Foto: BFKDO Tulln St. Öllerer

Auf einem Feld bei Moosbierbaum steht das Wasser. Foto: BFKDO Tulln St. Öllerer

