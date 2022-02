Bezirk Tulln: Jeder Fünfte hat Nebensitz

105.762 Einwohnerinnen und Einwohner zählt der Bezirk Tulln (Stand: 1. Jänner 2021). Weitere 22.146* haben ihren Nebenwohnsitz in der Region. Dass jeder Fünfte nicht hauptgemeldet ist, hat große Auswirkungen. Besonders unter Kritik: die finanzielle Benachteiligung für Gemeinden – sie bekommen nämlich nur für Hauptwohnsitzer Ertragsanteile vom Bund ausgezahlt. Eine Wahlrechts-Novelle im Landtag soll Abhilfe schaffen: Demnach hätten, anders als bisher, nur Hauptgemeldete ein Stimmrecht.

Der Landtagsabgeordnete Christoph Kaufmann (ÖVP) – eine „treibende Kraft“ hinter dem Antrag – sieht die Änderung als wichtigen ersten Schritt: „Im Bezirk Tulln haben wir eine wachsende Schere zwischen den teils sehr hohen Ansprüchen der neuen Bewohner mit Wiener Hintergrund und den finanziellen Mitteln der Gemeinde.“ Gerade die Bundeshauptstädter geben Anlass für die geplante Novelle: Das flächendeckende Parkpickerl, das Wienern mit Hauptwohnsitz vorbehalten ist, könnte zu Ummeldungen führen.

„Persönliche Vorteile nicht über Gemeinwohl stellen“

Kaufmann: „Alleine im Tullnerfeld (ohne Klosterneuburg) komme ich auf 5.105 Wiener mit Nebenwohnsitz. Bei den durchschnittlich angenommenen 992 Euro pro Kopf sind das knapp über fünf Millionen Euro, die dieser Region entgehen. Am Wagram sind es bei 960 Wienern – Tendenz steigend – immerhin noch knapp über 950.000 Euro, die den Gemeinden jährlich fehlen.“

Ein besonders beliebtes Pflaster für Nebenwohnsitze ist St. Andrä-Wördern, die Gemeinde liegt im Bezirks-Ranking mit 2.550 Zweitmeldern – also rund jedem Dritten – an der Spitze. Kaufmann berechnet für den Ort rund 1.200 Wiener: „Nicht auszudenken, was St. Andrä-Wördern mit zusätzlich 1,16 Millionen Euro jährlich an Infrastruktur-Projekten stemmen könnte. Oder Tulln mit zusätzlichen 750.000 Euro jährlich. Aber vor allem für die Kleingemeinden wäre dies ein spürbares Plus im Gemeindebudget. Immerhin erfreuen sich ja auch die Nebenwohnsitzer an der tollen Freizeit-, Mobilitäts-, schulischen und städtischen Infrastruktur.“

Er mahnt: „Wenn persönliche Vorteile wie der Erwerb eines Parkpickerls oder der Anspruch auf eine Gemeindewohnung höher wiegen, als das gemeinschaftliche Wohl und der Erhalt der hohen Lebensqualität in der Gemeinde, wo ich wohne, müssen Konsequenzen gezogen werden.“

Der Landtagsabgeordnete sieht die Politik gefordert. Er hofft in der Sitzung am 24. Februar auf die notwendige Verfassungsmehrheit, um die Änderung zu beschließen. Zuletzt wurde spekuliert, dass die SPÖ nicht wie angenommen mitziehen wird. Kaufmann sieht das optimistisch: „Die Verknüpfung des Wahlrechts an den Hauptwohnsitz dürfte eine große Mehrheit finden, dies war ja auch der Wunsch der SPÖ. Derzeit hakt es an der Diskussion zum Verhältniswahlrecht. Hier hat sich nun die SPÖ quergelegt und es müssen weitere Gespräche zur Klärung folgen.“

