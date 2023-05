Neuer Defibrillator im Kirchberger Gewerbegebiet

Das Thema Sicherheit liegt der Firma Kraft Bau in Kirchberg am Wagram offenbar sehr am Herzen, daher wurde vor kurzem bei der Bezirksstelle des Roten Kreuzes Tulln ein Defibrillator angekauft. Dieser Defibrillator vom Typ CR2 wurde von Fachleuten des Roten Kreuzes montiert und auch die Einschulung vorgenommen. Er steht ab sofort zu den Öffnungszeiten der Firma Kraft Bau der Bevölkerung zur Verfügung.

Alle Geräte sind mit einem Schild gekennzeichnet, sodass jeder rasch im Notfall darauf zugreifen kann. „Defibrillatoren sind wirksame Mittel zur Bekämpfung des tödlichen Kammerflimmerns und sicher und einfach zu bedienen“, versichert Xaver Pachner von der Bezirksstelle Tulln. „Bei Kreislaufstillständen sind Minuten ausschlaggebend – lebensrettende Zeit, die ungenützt verstreicht, falls keine Ersthelfer bis zum Eintreffen der Rettung zur Stelle sind.“

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.