Abschied vom Dekanat Großweikersdorf

Mit 1. Februar wurde das Dekanat Großweikersdorf, das seit 1913 bestand, aufgelöst. Die Pfarrverbände Mittleres Schmidatal, Ziersdorf und Radlbrunn bilden nun zusammen mit den Pfarren des früheren Dekanats Sitzendorf das neue Dekanat Schmidatal, das Pater Edmund Tanzer leitet. (Die NÖN berichtete darüber.)

Der Dekanatskreuzweg der Katholischen Männerbewegung (KMB) in der Pfarre Niederrußbach war die letzte gemeinsame Aktivität des Dekanats Großweikersdorf. Die Kreuzwegandacht mit dem ehemaligen Bischofsvikar Prälat Matthias Roch startete mit der ersten Station in der Pfarrkirche, die weiteren Stationen waren im Ort verteilt. Die Priester, Diakone, Pastoralassistentinnen und die KMB waren als Vorbeter und Lektoren tätig, ihnen folgten zahlreiche Gläubige aus dem Dekanat. Die Texte wiesen auf die großen Nöte der heutigen Zeit hin und riefen die Aufgaben als Christen ins Gedächtnis. Zur letzten Station, der Auferstehung, kehrte man wieder in die Kirche zurück.

Nach Ansprachen von Pater Tanzer und Prälat Roch sowie dem bischöflichen Segen klang der Nachmittag mit einer gemütlichen Agape im Pfarrheim aus. KMB-Obmann Johann Schachenhuber sagte: „Die Tradition des Dekanatskreuzweges wird auch in der neuen Struktur fortgeführt. Es hat sich einfach bewährt.“

