"Falsche Polizisten": Vier Verdächtige festgenommen

Beim Kautionsbetrug melden sich unbekannte Täter bei den meist älteren Opfern, geben sich als Kriminalbeamte aus und teilen mit, dass die Tochter/der Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution bezahlt werden müsse. Sollte die Kaution in meist fünfstelliger Höhe nicht bezahlt werden, müsse die Tochter/der Sohn eine Haftstrafe verbüßen.

Durch intensive Ermittlungen konnte das Landeskriminalamt NÖ in Zusammenarbeit mit den polnischen Polizeibehörden eine polnische Tätergruppe auszuforschen.

Am 16. November 2021 konnten zwei polnische Staatsbürger im Alter von 38 und 45 Jahren, sowie eine polnische Staatsbürgerin im Alter von 27 Jahren in Wien festgenommen werden.

Im Zuge der sofort durchgeführten Personsdurchsuchung stellten die Ermittler bei der Frau einen Bargeldbetrag in der Höhe von 50.000 Euro sowie Golddukaten im Wert von 22.000 Euro sicher. Sie hatte die Wertgegenstände bei sich in der Unterwäsche versteckt.

Die 27-Jährige zeigte sich geständig, die beiden Männer machten keine glaubwürdigen Angaben zum Sachverhalt.

Die drei Beschuldigten wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Nach weiteren Ermittlungen forschten die Kriminalisten einen weiteren Verdächtigen aus. Ein 33-jähriger polnischer Staatsbürger soll als sogenannter Logistiker bzw. Auftraggeber von Polen aus tätig gewesen sein.

Gegen den 33-Jährigen wurde von der Staatsanwaltschaft St. Pölten ein Europäischer Haftbefehl erlassen. Die Festnahme erfolgte am 20. Jänner an seiner Wohnadresse im Westen von Polen. Der Beschuldigte befindet sich seither in Poznań, Polen, in Untersuchungshaft.

Er steht im Verdacht, seine Mittäter über die Tatpläne instruiert und zur Einreise nach Österreich aufgefordert zu haben. Darüber hinaus soll er die In- und Außerlandesbringung der Abholer samt Beute organisiert haben.



Aufgrund der Ermittlungsergebnisse des Landeskriminalamtes Niederösterreich können der polnischen Tätergruppe zumindest vier Delikte im Bezirk Tulln im November zugeordnet werden.

