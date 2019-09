Aller Anfang ist beschwerlich. Eine überschaubare Anzahl an Demonstrierenden fand sich am ersten „Friday for Future“ in der Bezirkshauptstadt ein. Organisiert wurde die Kundgebung von Valerie Keller und Veronika Koller.

Thomas Peischl Unsere Jugend lernt fürs Leben

„Ich bin in Tulln zur Schule gegangen, wohne aber mittlerweile in Wien und bin da auch sehr aktiv in der Klimagerechtigkeitsbewegung“, berichtet Keller, „als dann der Aufruf kam in seinen Gemeinden eine Kundgebung zu veranstalten, hab ich mich gefragt, ob in Tulln überhaupt schon mal eine Demonstration stattgefunden hat. Wie man auch an der Anzahl der Leute gesehen hat, die dabei waren, ist Tulln eher Nachzügler bei den Klimastreiks.“ Zum Vergleich: In Stockerau waren es etwa 200 Teilnehmer, in Krems sogar 600.

Positiv bemerkt Keller, dass Interesse besteht: „Leute sind stehen geblieben und haben nachgefragt. Klar ist, dass mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel hermüssen. Es besteht noch viel Aufklärungsbedarf in diesem Themenkomplex.“ Das sei Grund genug, bald wieder eine ähnliche Veranstaltung zu organisieren. Man darf gespannt auf kommende Freitage sein.