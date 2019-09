Beim CCCA (Climate Change Centre Austria) wurde ein alternativer Klima- und Energieplan vorgestellt. Dort wird detailliert aufgezeigt, wie wir das Pariser Klimaziel von maximal +1,5°C, zu dem sich auch Österreich verpflichtet hat, bis 2030 noch erreichen können - und zwar bei guter Lebensqualität. Wenn wir so weitermachen wie bisher werden wir dieses Ziel um Längen verfehlen.

Thomas Peischl Unsere Jugend lernt fürs Leben

„Das ,Business as usual‘-Szenario führt unweigerlich zu einer Erhitzung um +4°C im globalen Mittel - und das bedeutet, dass ein halbwegs gutes Leben für die heutigen (und zukünftigen) Kinder unmöglich wird“, warnte Gertraud Grabherr (FUER-Obfrau und Organisatorin der Aktion).

Fridays for future plante einen österreichweiten Aktionstag. In 782 Orten, wie eben auch in Königstetten, sollten sich Menschen jeden Alters beim Ortsschild treffen und darauf aufmerksam machen, dass sie eine Zukunft haben wollen.

Beim Ortsschild Richtung Wipfing trafen sich 52 Teilnehmer, um das Schild „Für die Zukunft“ hochzuhalten, ein Foto zu machen und es bei Fridays for Future hochzuladen - also eine sehr niederschwellige „Demonstration“.