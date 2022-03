Tulln lädt wieder zum Zukunftsforum

Werbung

Die Corona-Pandemie lässt kaum einen Bereich unverändert und so findet auch das 9. Tullner Zukunftsforum zu einer ungewohnten Zeit statt, nicht wie üblich im Jänner, sondern am 6. und 7. Mai. Keinen Einfluss hat die Krise auf die Qualität der Gastredner, die kann auch 2022 hochgehalten werden.

Philosoph Sedmak eröffnet mit Festvortrag

Den Festvortrag am Eröffnungsvortrag am Freitagabend hält der bekannte Theologe und Philosoph Clemens Sedmak.

Unter dem Titel „Was wirklich, wirklich zählt“ will er Impulse für eine urenkeltaugliche Welt geben: „Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine zeigen uns: Unser Leben ist fragil, die politische Ordnung zerbrechlich. Wir sehen uns mit düsteren Zukunftsszenarien konfrontiert was unseren Planeten und das ökologische Gleichgewicht angeht. Man darf und muss sich fragen: Was hält, was zählt? Was hat Gewicht und was gibt unserem Leben Gewicht – heute und in Zukunft?“

Auch die Vorträge am Samstag, 7. Mai, stehen ganz im Zeichen künftiger geo- und sozialpolitischer Strömungen (siehe Bildtexte bei den Porträts oben).

„Es gibt kein Leben ohne Hoffnung – diese lässt sich auch durch Wissen stützen. Mit dem Zukunftsforum stellen wir allen Besucherinnen und Besucher in sehr kompakter Form Inputs zur Verfügung, für die Wege, die vor uns liegen. Ich selbst freue mich jedes Mal auf Denkanstöße für meine Tätigkeit als Bürgermeister, für neue Projekte und auch für das alltägliche Leben“, sagt Bürgermeister Peter Eisenschenk, der die Veranstaltung 2011 ins Leben gerufen hatte.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.