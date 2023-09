Karl Klement besucht die Garten Tulln fast jeden Tag

Zu sagen, dass Karl Klement die Garten Tulln schätzt, wäre eine starke Untertreibung. 2021 besuchte der Tullner die Schau insgesamt 83 Mal, im Vorjahr sogar 130 Mal und in diesem Jahr werden es wieder mehr als 100 Besuche.

2022 war das Kassensystem noch gar nicht auf den größten Garten-Fan vorbereitet. „Bei meinem 100. Besuch löste die Kassa Alarm aus“, erinnert sich Klement. Aber dann war schnell geklärt, dass es sich hier tatsächlich immer um ein- und denselben Garten-Freund handelt, der sein Lieblingsausflugsziel besucht.

Begonnen hat die Beziehung ganz zart im Jahr 2008. „Damals war ich mit meiner Frau bei der Eröffnung und wir waren beide von Beginn an begeistert“, sagt Klement. Zu jener Zeit nutzte das Ehepaar noch regelmäßig die Niederösterreich Card. Man war mobil und besuchte Ausflugsziele im ganzen Land. Doch in den Jahren 2010 und 2012 musste sich Hedwig Klement zwei Herzklappenoperationen unterziehen, außerdem erkrankte sie auch noch an Brustkrebs. Die Garten Tulln wurde für sie zum Therapiegarten und für das Paar zur bevorzugten Nah-Destination.

Ab einem gewissen Zeitpunkt konnte sich Hedwig Klement nur mehr mithilfe eines Rollators fortbewegen. „Bis dahin haben wir gerne gemeinsam den Baumwipfelweg erklommen“, sagt Karl Klement. Vor drei Jahren verstarb seine geliebte Ehefrau. Ab diesem Zeitpunkt wurde die ökologische Gartenschau für ihn selbst zum Therapiegarten. Der liebevoll gepflegte Balkon bei der Tullner Wohnung war das kleine, die Garten Tulln das beinahe täglich besuchte große Paradies.

Baumwipfelweg-Besteigung als idealer Gesundheits- und Fitness-Test

„Die Coronajahre waren natürlich schwierig, aber wann immer es möglich war, nutzte ich meinen Lieblingsplatz, den Baumwipfelweg, auch als Gesundheitstest: Wenn ich die 200 Stufen hinauf und hinunter schaffte, ohne außer Atem zu kommen, war ich fit“, berichtet der heute 86-Jährige. Bis zu seiner Pensionierung hatte er 46 Jahre lang in der Fliegerabwehrtruppenschule in Langenlebarn Dienst versehen, zuletzt zehn Jahre in der Ausbildung des Radarpersonals. Die hohe Aussichtsplattform nützt er gerne, um den Blick in die Ferne schweifen zu lassen („Es ist mir sogar schon gelungen, bis zum 170 Kilometer Luftlinie entfernten Traunstein im Salzkammergut zu sehen.“) oder um zu fotografieren.

Aber eigentlich mag Karl Klement alles an der Garten Tulln: „Es ist abwechslungsreich und man lernt immer wieder neue Blumen, Sträucher und Bäume kennen, sogar im Winter. Bei einem Adventmarkt auf der Garten entdeckte ich die winterharte Ringelblume für mich. Die blüht jetzt auch auf meinem Balkon.“

Ein weiteres Lieblingsplatzerl ist Herrn Klement leider schon abhanden gekommen: „Bis voriges Jahr gab es den Strandgarten nach Mecklenburg-Vorpommern'schem Vorbild. Die Strandkörbe habe ich nach meiner Turmbesteigung gerne genützt, um - halb im Schatten, halb in der Sonne - meine Telefonate mit Freunden und Freundinnen zu erledigen“, sagt Karl Klement.

Eintrittsprobleme bekommt er jedenfalls nicht mehr. Das ganze Team der Garten Tulln kennt und schätzt ihn als größten Fan der Schau.