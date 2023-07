Bezirk Tulln: Willkommen zur Eis-Party

Ob Tüte oder Stanitzel, Becher oder Coup: Eis gehört zum Sommer einfach dazu. Tullns Eishersteller bieten eine Menge Abwechslung und vor allem Abkühlung bei hohen Temperaturen.

Bei 32 Eissorten, neun davon vegan, hatte man am vergangenen Sonntag bei Gelato Battistin in Tulln wie üblich die Qual der Wahl. Am laufenden Band wird Eis in Tüten, Bechern oder Familienboxen bestellt. Im Falstaff-Ranking der beliebtesten Eissalons seit Jahren top-platziert, ist das Eis der Familie Battistin eine begehrte Erfrischung in den Sommermonaten und mittlerweile an drei Standorten – am Hauptplatz, im Eisgarten in der Holzschuhpassage und an der Donaulände – erhältlich.

Sie ist gelernte Konditorin, ja sogar Konditormeisterin, und während der Corona-Pandemie auf die Idee gekommen, Eis zu machen: Nicole Grill aus Winkl. Unter dem Namen NEIS – Nicoles Eis – wird in der Kirchberger Ortsgemeinde veganes Fruchteis, aber auch Milcheis produziert. Ein wahrer Geheimtipp nicht nur an heißen Tagen.

Eismacherin Nicole Grill vor ihrem Selbstbedienungsladen in Winkl, wo an heißen Tagen tatsächlich „die Hölle“ los ist. Foto: Rapp

„Wir verwenden keine künstlichen Zusatzstoffe, unser Fruchteis ist vegan, mit Wasser und Zucker“, sagt Nicole Grill. Ribisel, Marillen und Zwetschken sind nur einige Fruchteissorten. Als Milcheis gibt es die klassischen Sorten wie Schokolade, Vanille und Schokobanane.

Zutaten fürs Eis werden möglichst von regionalen Bauern und Lieferanten bezogen. Vermarktet wird NEIS über kleinere lokale Läden in der Region und vor allem in einem Verkaufscontainer an der Kreuzung der Landesstraße von Neustift im Felde und Kollersdorf. Zwischen 9 und 20 Uhr können alle Eiswünsche im Selbstbedienungsverfahren erfüllt werden. „Das funktioniert bestens, es gibt keine Probleme“, versichert die Eismacherin.

Der Eisladen in Winkl hat übrigens ganzjährig geöffnet. Auch im Winter, da gibt es dann etwa Vanillekipferl-Eis. Nicole Grill: „Wir haben auch schon ganz ausgefallene Eissorten produziert, Jägermeister- und Rotweineis. Das ist dann aber nicht im Selbstbedienungsladen erhältlich, wegen des Jugendschutzes.“

Kreative Sorten durch die Saison

Aus eigener Produktion ist auch das Eis vom „Eisfux“ in St. Andrä-Wördern. Nach eher kaltem Start in die Saison laufen die Geschäfte jetzt sehr gut, erzählt Chefin Gerti Fuchs.

Gerti Fuchs, Chefin des Eisfux in St. Andrä-Wördern, präsentiert im Laufe der Saison immer noch neue Sorten. Foto: Foto: Grabler, Grabler

40 verschiedene Eissorten produziert sie, jetzt im Sommer sind Fruchtsorten wie Ananas oder Marille besonders beliebt. Oder die neue Sorte „Griechisches Joghurt“ – eine Idee, die Fuchs „aus dem Urlaub mitgebracht“ hat. Während die Milcheis-Sorten aus Bio-Milch hergestellt werden, kommt die Fruchteis-Basis beim „Eisfux“ ohne tierische Zutaten aus. Zusätzlich ist auch das dunkle Schokoladeneis vegan.

Neue Sorten wird es im Laufe der Saison bis in den Herbst jedenfalls noch geben, verspricht die „Eisfux“-Lady.

Waltraud und Gottfried Kadlec mit der prämierten Eispartybox. Foto: Konditorei Kadlec

In Sieghartskirchen kreierte Barbara Kadlec ein Do-it-yourself Kit, mit dem man selbst Eisbecher wie beim Konditor zaubern kann. Die „Eispartybox“ enthält hausgemachte Saucen aus der Konditorei Kadlec, verschiedene Streusel, Nüsse, eingekochte Früchte, knusprige Waffelstanizerl, Eiswaffeln, Löfferl, Becher und Servietten.

„Die Kartonhandtasche, in der alles sicher für den Transport verstaut ist, enthält Stanizerlparkplätze, wodurch es auch kleinen Händen gelingt, das Eis sicher in die Tüte zu bekommen“, berichtet Kadlec.

Für die Idee und das Design wurde die Eispartybox gemeinsam mit den Designerinnen HeySisters! mit dem Staatspreis Smart Packaging in der Kategorie Branding ausgezeichnet. Die Jurybegründung: Die Eispartybox bringt den Sommer ins Haus. Die klare Handschrift des Designs unterstreicht das Thema und präsentiert die enthaltenen Produkte besonders schön.