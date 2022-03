Frühling in den Schaugärten

Mit frischem Schwung geht´s nun ins neue Gartenjahr. Die Winterblüher verblühen bereits und die ersten Vorboten des Frühlings sprießen aus der Erde. Auch in der Garten Tulln erwacht neues Leben. "Gräser und Stauden wurden jetzt geschnitten, wir freuen uns auf die 15. Saison", erzählt Franz Gruber, Geschäftsführer der Garten Tulln.

Die Gärten der „Natur im Garten“ Erlebniswelt, Die Garten Tulln, werden ab 9. April geöffnet. Dabei gibt es für heuer sehr viele Neuerungen: Der Fernsehgarten, Drehkulisse der ORF-Sendung „Natur im Garten“ mit Biogärtner Karl Ploberger, wird derzeit neu gestaltet und ein Digitalisierungs-Vorzeigeprojekt im Garten „Erdenreich“ in Kooperation mit dem Haus der Digitalisierung in Tulln befindet sich in Umsetzung. Hier soll ein sich selbst pflegendes Beet präsentiert werden. Sechs E-Ladestationen sind ein zusätzliches Angebot zur umweltfreundlichen Anreise zu Europas erster und einzigen ökologischen Landesgartenschau.

2022 gibt es zwei große Schwerpunktthemen: Bäume und Blühwiesen. "Bäume sind sowohl das bessere Sonnensegel als auch die bessere Klimaanlage. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zu, Klimaschutz und zur Lebensqualität", führt Landesrat Martin Eichtinger aus. Nicht nur der Erhalt und die Pflege alter Bäume wird in den Mittelpunkt gestellt, sondern man will auch viele neue Bäume setzen. So findet etwa am 26. März der virtuelle „Tree Running“-Lauf statt (Anmeldung: www.naturimgarten.at/veranstaltung/tree-running-virtueller-lauf.html). Für jeden Teilnehmer wird ein Jungbaum in der Heimatgemeinde gespendet.

Christa Lackner (Natur im Garten) ergänzt: "Heuer wird es die Schwerpunktkampagne 'Torffrei-Sei dabei' geben." Außerdem sollen konkrete Tipps zur Plastikreduktion im Garten führen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden