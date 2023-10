Ist ein Amberbaum ökologisch wertvoll?

Dass die Pflanzung eines Amberbaumes auf der Garten Tulln als "wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, den Erhalt der Artenvielfalt und den Umweltschutz" bejubelt wurde, stieß einem NÖN-Leser sauer auf: „Naja, Klimaschutz, da gibt es genug einheimische Bäume, welche dieses Kriterium locker erfüllen, da hätte es keinen Exoten gebraucht.“ Der ökologische Wert des Amberbaums sei gering bis nicht vorhanden, diene also dem Erhalt der Artenvielfalt kaum und: „Was der Beitrag zum Umweltschutz sein soll, erschließt sich mir nicht. Er hat aber eine wunderschöne Herbstfärbung - na geh!“ Erstaunt sei er auch darüber, dass „Natur im Garten“ die Aktion als „nachhaltiges Umweltprojekt, das sich stark mit unseren Zielen und Ideen deckt“ bezeichnet. Hier würde der gut gemeinten Aktion ein Bärendienst erwiesen.

„Natur im Garten“-Pressesprecher Franz X. Hebenstreit erklärt dazu: „Die NÖ-Umweltbewegung begleitet das UNESCO-Schulprojekt „BGreen Tulln“ an sich, welches die Pflanzungen von 1.000 neuen Bäumen zum Ziel hat, sehr gerne.“ Im Bereich des Garten-Arboretums am Gelände der Garten Tulln werde eine große Vielfalt an Sträuchern und Bäumen für Gärten gezeigt. Der Schwerpunkt liege grundsätzlich bei heimischen bzw. ökologisch wertvollen Arten. „Die Pflanzungen sind für Jahrzehnte ausgelegt, weil nur entsprechend große, gesunde, Bäume ihre klimarelevante Wirkung erzielen können“, betont Hebenstreit.

Die sich stark verändernden klimatischen Bedingungen machen es notwendig, auch andere Arten auf ihre Eignung am Standort Tulln zu überprüfen, um auch zukünftig entsprechende Empfehlungen aussprechen zu können. Internationale Versuchspflanzungen würden den Amberbaum als Baum der Zukunft im Parkbereich zeigen. Daher habe dieser seinen berechtigten Platz im Arboretum der Garten Tulln.