Rust: Ralf Haydn ist Staatsmeister der Karosseriebautechnik-Lehrlinge

Ralf Haydn beherrscht sein Handwerk. Im Sommer überzeugte er beim Landeslehrlingswettbewerb der Kraftfahrzeugtechniker und Karosseriebautechniker in Eggenburg die Jury und brachte den Siegespokal mit in seinen Ausbildungsbetrieb, die Hochenthanner GmbH in Rust im Tullnerfeld.

Nun trat der junge Mann bei den Staatsmeisterschaften in Salzburg an. Erneut musste er seine Fähigkeiten im Reparieren, Schweißen, Verzinnen und Lackieren von Autoblechteilen unter Beweis stellen - und erneut lieferte der junge Mann eine überzeugende Leistung ab: Unter 18 Teilnehmern im Bereich Karosseriebautechnik holt er nun auch den Staatsmeistertitel. Erste Gratulanten waren Ingrid und Herbert Hochenthanner, die naturgemäß stolz auf „ihren“ Lehrling sind.