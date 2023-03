Beim österreichischen Qualifikationswettbewerb in Bad Aussee ertanzten die 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Rosen-Ballettschule in zehn von zwölf Kategorien den Goldpokal. Zusätzlich haben sie noch vier Mal den zweiten Platz und zwei Mal den dritten Platz erreicht. Somit haben sich alle angetretenen Tänzerinnen und Tänzer für die Weltmeisterschaft in Prag qualifiziert.

