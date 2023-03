Zwentendorf hat Klimatickets zum Ausborgen

Die Marktgemeinde beschloss im Vorjahr eine Aktion, von der die Hauptwohnsitzer der Gemeinde profitieren können. Statt zu Weihnachten Weihnachtskarten auszusenden, erwarb die Gemeinde das VOR Klimaticket Metropol Region – Schnupperticket zum Verborgen. Zwentendorfer Hauptwohnsitzer können gratis maximal zwei Tage im Monat bzw. maximal zehn Tage im Jahr das Schnupperticket VOR Klimaticket Metropol Region kostenlos ausborgen.

Mit dem Schnupperticket VOR Klimaticket Metropol Region kann der Hund gratis mitfahren und in Wien können auch zwei Kinder bis 15 Jahre sowie ein Fahrrad in den gekennzeichneten Nahverkehrszügen der ÖBB und in den U-Bahnen zu den festgelegten Zeiten mitfahren. Informationen gibt es beim Bürgerservice der Marktgemeinde Zwentendorf, Telefon 02277/2209-31.

