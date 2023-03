Wir bauen uns die Zukunft – 26. NÖ Museumstag

Unter dem Motto „Wir bauen uns die Zukunft. Inspirationen – Konzepte – Lösungen für Museen“ fand im Atrium Tulln der 26. Niederösterreichische Museumstag statt. Dieses Symposium der niederösterreichischen Museen wurde vom Museumsmanagement Niederösterreich (Sitz in St. Pölten) organisiert. Unter der Moderation von Ulrike Vitovec diskutierten die Teilnehmer über die großen musealen Themen der Gegenwart: Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Inklusion, Relevanz für das Publikum, Friedenspädagogik, Regionalität, Wissensvermittlung, Projektförderungen und die Beteiligung von Frauen am Museumsbetrieb. Aber auch die weiteren Ziele für die Zukunft unserer Museen wurden in den unterschiedlichen Diskussionen besprochen.

In ihren Grußworten betonten die anwesenden Vertreter der Politik die große Relevanz der niederösterreichischen Museen und ihrer Mitarbeiter nicht nur als Verwalter der Vergangenheit, sondern auch als Tore zur Zukunft des Landes. Besonderes Lob erhielt das Ehrenamt, welches unschätzbar für die Aufrechterhaltung des musealen Kulturbetriebes in Niederösterreich ist.

Am Nachmittag konnte man bei mehreren Besichtigungsprogrammen Tulln digital erkunden – mit dem vorgestellten Programm Virtulleum konnte man sowohl das Römermuseum entdecken als auch den Spuren Egon Schieles nachgehen. Während dem Symposium fand auch die Generalversammlung des Vereins Museen und Sammlungen statt.

