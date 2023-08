Wolfgang Ambros: Der (Rekord-)Meister auf der Donaubühne

Mit Walking Stöcken geht er auf die Bühne. Doch als die Musik durch die Adern schießt, ist alles andere vergessen. Auf einmal steht da ein anderer Mensch: Wolfgang Ambros, die Ikone. Und die Menge tobt.

„Willkommen zu unserer kleinen Show“, schmunzelt der Austropop-Meister ins Publikum – Jubel! Alles, was er sagt, wird mit tosendem Applaus aufgenommen. Und wenn Ambros dann erst einmal singt, sind die mitgrölenden Besucherinnen und Besucher gar nicht mehr zu halten.

Mit Mundharmonika und seinen L'amour-Hatschern zieht der Meister eine große Show ab: „Wir spielen hauptsächlich alte Lieder“ – euphorisches Klatschen – „also eigentlich sind alle alt, weil wir haben keine neuen“. Und: „Das spielen's heute nur noch auf Radio Wien oder Radio NÖ. Naja, Hauptsache sie spielen's!“

Zweieinhalb Stunden und 23 Mitgröl-Hadern später, verspricht der 71-Jährige den kreischenden Fans: „Das war's für heute, jetzt freuen wir uns schon aufs nächste Mal! Weil wir kommen wieder!“

Das war schon immer sein Credo, die Kulisse liegt dem Star. Und genau das macht die „Die Nr. 1 vom Wienerwald“ auch zur Nummer eins auf der Donaubühne Tulln. „Seit 1999 haben wir hier viele Legenden zu Gast gehabt – ich erinnere an Joe Cocker, Kurt Ostbahn, Georg Danzer. Und eine Legende, meine Damen und Herren, war am öftesten hier bei uns“, begrüßt Veranstalter Erich Schindlecker die Besucherinnen und Besucher im Publikum und den ganz besonderen Künstler auf der Bühne. Niemand spielte hier so oft wie Ambros. Bis zum nächsten Mal!