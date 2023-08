Tullner Museum: Zu Besuch bei den alten Römern

Die Stadt Tulln hat eine lange Besiedelungsgeschichte. Die unterschiedlichen Zeitalter und Menschen, die hier gewohnt haben, hinterließen alle (mehr oder minder) ihre Spuren im Ortsbild. Und haben dabei viele Zeugnisse ihrer Vorgänger übermauert, abgerissen, umgebaut und -gedeutet. Will man nun einen genaueren Blick in die Vergangenheit dieser schönen wie faszinierenden Stadt unternehmen, ist es ein guter Anfang, sich das Römermuseum anzusehen.

Das Römermuseum bietet eine fundierte und interessante Dauerausstellung, welche sich mit den hunderten von Jahren an römischer Siedlungsgeschichte im Raum Tulln beschäftigt. Hier erhält man einen umfassenden Ersteindruck zu etlichen Themen römischen Lebens an der Donau. Themen wie Bekleidung, Spiele, Handel und Essen finden dabei ebenso einen Platz wie die kriegerischen Episoden der Zeit. Besonders interessant ist, wie viele neue Fakten auch heute noch zu Tage treten. So konnte man erfahren, dass das genaue Datum der Errichtung des Römerlagers (104 n. Chr.) erst vor ein paar Jahren durch die Entdeckung eines Bausteins verifiziert werden konnte.

Susanne Gáspár, Jupiter Dolichenus und die jüngste Legionärin der Ala Prima Commagenorum Foto: Johannes Haslhofer

Gemeinsam mit dem Römermuseum organisiert der Verein KUM - Kultur/mobil aus Mödling regelmäßige Führungen in und um das Museum, bei denen Geschichte - gerade für jüngere Gäste - anschaulich wird. Susanne Gáspár, obwohl erst seit März diesen Jahres Teil des Teams, führt ihre Gruppen mit großer Sachkenntnis und enormer Begeisterung durch die Ausstellung und im Anschluss um die ehemaligen Außenmauern des Kastells. Die ehemalige Lehrerin für Deutsch und Geschichte aus Sieghartskirchen wurde von einer Freundin überzeugt, diese faszinierende Epoche als Museumsbegleiterin den Gästen näher zu bringen. Dabei wird spielerisch vor allem auf das jüngere Publikum Rücksicht genommen. So kann man an (nachgemachtem) Garum - eine Suppe aus vergorenem Fisch - riechen, mit echten und nachgemachten Ziegenknöchelchen dem Geschicklichkeitsspiel frönen oder erlebt, verkleidet als Legionär, eine Episode aus Marc Aurels Konflikt mit den Markomannen nach.

unter den Mauern der Mittelschule Marc Aurel Foto: Johannes Haslhofer

Ein besonderes Highlight der Außenführung ist die exklusive Besichtigung eines teilweise ausgegrabenen Fächerturms, welcher sich unter der MS Marc Aurel befindet. Neben den sehr gut erhaltenen Mauerresten aus der Spätantike finden sich auch überraschende Elemente, wie beispielsweise im obigen Bild ein mehrere Jahrhunderte nach der Errichtung des Turmes nachträglich eingebauter Backofen. Dieser wurde erst zur Zeit des Frauenstiftes errichtet. Beispiele wie dieses zeigen die über Jahrhunderte kontinuierlich erfolgte Nutzung der gegebenen Bauten durch die nachfolgenden Generationen.

Jeden dritten Sonntag im Monat finden allgemeine Führungen im Römermuseum statt. Neben der allgemeinen Führung gibt es regelmäßig Themenführungen, die sich mit einem speziellen Sachgebiet beschäftigen. Die nächsten Spezialführungen durch das Römermuseum werden am 17. September (Ernährung) und am 15. Oktober (wissenschaftliche Methoden der Forschung) stattfinden, immer ab 14 Uhr. Um 15 Uhr 30 erfolgt dann jeweils die Außenführung um das Römermuseum.

Alles in allem sind die Innen- und Außenführungen des Römermuseums eine hochspannende Gelegenheit (vor allem für Familien), tiefer in die faszinierende Geschichte des antiken Tullns einzutauchen.