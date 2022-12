Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Tulln

Werbung

Baustelle auf Hauptverkehrsader

Die Baustelle auf der Langenlebarnerstraße zwischen dem Nixenkreisverkehr und der Hafenstraße dauert fast das ganze Jahr. Somit ist schon ab 7. Februar rund um diese Hauptverkehrsader mit Verzögerungen zu rechnen. Grund dafür ist eine Einbahn auf der Straße zwischen dem Nixenkreisverkehr und der Hafenstraße. Vizebürgermeister Harald Schinnerl betont aber, dass dies der letzte große Kraftakt sei. 2023 werden auf der Langenlebarnerstraße nur noch kleinere Arbeiten durchgeführt. Prinzipiell läuft die Generalsanierung der viel befahrenen Verkehrsader schon seit ein paar Jahren. Zuerst wird der große Bereich von der Kleinen Tulln bis zur Hafenstraße neu gemacht. 2022 startet die Sanierung von der Hafenstraße bis zum Nixenkreisverkehr.

Die Langenlebarnerstraße ist fast das ganze Jahr eine Baustelle. Foto: Wagner

Ziel der Großbaustelle ist es, die triste Straße mit Bäumen und Pflanzen, die auch positiv zur Umwelt beitragen, zu verschönern. Weiters will man die Verkehrsader möglichst sinnvoll nutzen, weshalb auch auf weiten Teilen breite Gehsteige für Radfahrer und Fußgänger eingeplant sind. Auf den anderen wird mit Mehrzweckstreifen Abhilfe geschaffen. Allein der letzte Teil der Sanierung kostet der Stadtgemeinde 1,6 Millionen Euro.

Am 18. November wird die Straße aber wieder zu Gänze geöffnet und der Verkehr kann vor den Adventeinkäufen in Tulln wieder normal stattfinden.

Fall Leonie

Eineinhalb Jahre nachdem die erst dreizehnjährige Leonie in Wien durch eine Überdosis an Ectasy Tabletten ums Leben gekommen ist, werden die drei Angeklagten zu langen Haftstrafen wegen Mord und Vergewaltigung verurteilt.

Leonie aus Tulln wird in einer Wohnung in Wien-Donaustadt mit sieben Ectasy Tabletten ermordet und vergewaltigt. Der 24-jährige Hauptangeklagte wird wegen Mordes und die beiden anderen wegen Mordes durch Unterlassung schuldig gesprochen. Zudem werden alle drei der Vergewaltigung schuldig gesprochen.

Der Tod von Leonie bestürzt führt zu einer langen Gerichtsverhandlung. Foto: Peischl

Der Tullner Rechtsanwalt Johannes Öhlböck, der die Familie von Leonie vertritt, sieht in dem Urteil Gerechtigkeit. Für ihn sei es klar, dass dieser Tod Mord ist und nichts anderes. Die Befragung der drei Angeklagten zeige eindeutig, dass sie gewusst haben was sie getan haben, und, dass sie den Tod von Leonie in Kauf genommen haben. Weiters liefern mehrere unabhängige Gutachten Beweise gegen die drei.

Der erfahrene Rechtsanwalt sieht aber die Verantwortung in gewisser Weise auch beim Staat Österreich. Zum einen müsse man die Migrationspolitik verbessern und die Zuwanderer auch besser integrieren und an die österreichische Gesellschaft gewöhnen. Zum anderen sei es auch wichtig vorbeugend gegen Gewalt einzustehen und zu versuchen vor allem die männliche Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, welche Konsequenzen es haben kann, wenn man Gewalt ausübt.

Süddeck in Tulln eröffnet

Mit dem Süddeck bekommt Tulln ein Restaurant gleich bei der Donau. Am 1. Juni eröffnet das lang erwartete Süddeck und wird zum großen Erfolg. Schon im Sommer 2018 wird der Plan eines hochwertigen Gastronomiebetriebes gleich neben der Donau von Seiten der Gemeinde geboren. Es gibt jahrelange Vorbereitungen, bei welchen auch entschieden wird, dass das Duo Florian Schagerl und Markus Artner die Führung des Betriebes übernehmen sollen. Diese beiden haben schon reichlich Erfahrung in der Gastronomie und können somit überzeugen.

Bürgermeister Peter Eisenschenk und Gastronom Florian Schagerl beim neuen Restaurant Süddeck in Tulln. Foto: Peischl

In weiterer Folge werden zahlreiche Anrainerwünsche in der Architektur des Gebäudes berücksichtigt. Jetzt fügt sich das Lokal harmonisch in die Landschaft ein. „Wir setzen so weit wie möglich auf natürliche Materialien“, betont Florian Schagerl.

Durch die hochwertigen Materialien und neuwertige Architektur ist das Investitionsvolumen auch nicht ganz billig. So handelt es sich um ungefähr zwei Millionen Euro. Von Seiten der beiden Leiter wird aber betont, dass das Süddeck für jeden etwas bietet. Man kann nicht nur fein essen gehen, sondern auch auf einen Kaffee oder einen Imbiss einkehren. Schagerl ist überzeugt von dem Projekt: „Vor zehn Jahren bin ich aus Tulln weggegangen, weil hier nichts passiert ist. Jetzt komme ich zurück, weil die Stadt immer attraktiver wird.“

Alles in allem kann man jetzt schon sagen, dass das Süddeck ein voller Erfolg für die Region. So bekommt es im ersten Jahr den „Ambiente Award 2023“. „Wenn sich der sommerliche Abendhimmel orange bis rosa färbt, passende Loungemusik erklingt und das Getränk im Glas sprudelt, dann könnte man sich auch an den Wörthersee oder gar nach Mykonos denken“, schwärmen die Restaurant-Tester. Auch für den Winter ist man mit einer feinen Innenausstattung gerüstet.

Grüner Platz

Die endgültigen Pläne für die Gestaltung des Nibelungenplatzes stehen fest. Das Thema rund um die Gestaltung des Nibelungenplatzes in Tulln ist auch in diesem Jahr populär. So werden im September die endgültigen Pläne für seine Gestaltung vorgestellt, nachdem sich im Jahr davor die Mehrheit der Bürger für die große Variante entschieden hat.

Der Nibelungenplatz in Tulln soll umgestaltet werden. Foto: DnD-Landschaftsplanung

Die Aufgabe des neuen Platzes ist eine große: So soll er zum einen eine bessere Anbindung der Innenstadt an die Donau darstellen. Weiters wird erwartet, dass durch das schönere Entrée mehr Touristen angelockt werden. So soll der Platz auch dem lokalen Handel und somit die Wirtschaft unterstützen. Auch an die Gesellschaft und an den Klimawandel wurde gedacht. Der neue Nibelungenplatz soll ein Ort zum Wohlfühlen und der Begegnung sein und zum anderen stellt er durch die große Entsiegelung auch einen positiven Beitrag zur Umwelt dar.

Der Siegerentwurf von DnD Landschaftsplanung sieht eine Dreiteilung des Platzes vor. Jeder Teil soll seinen eigenen Charakter haben. Im Westen stellt man sich einen Übergang zur Natur und Au vor. In der Mitte entsteht der Klostergarten mit einem Blumenfeuerwerk, Blütenbändern durchbrochen von Aufenthaltsflächen mit einer flexiblen Zone für Märkte, Feste und Veranstaltungen. Im östlichen Teil sind viele Bäume und versiegelungsoffene Kurzparkplätze vorgesehen. Für Jury-Vorsitzender Gerd Aufmolk sei der Entwurf einzigartig und einmalig: „Tulln öffnet sich dem Fluss und tritt unmittelbar an ihn heran“.

Auch Parkplatz-Sorgen sollte es keine geben. So werden 55 Kurzparkplätze geschaffen. Weitere könnten in Form von Garagenplätzen zugemietet werden. Das Ziel sei es, Autos von versiegelten Oberflächen hin zu nicht genutzten Garagenplätzen zu verlagern. Die Kosten des Platzes werden mit rund 3,3 Millionen Euro beziffert, Gespräche mit Land und Bund in Sachen Förderungen werden geführt. Baubeginn ist im Idealfall Ende März 2023, die Eröffnung soll im Frühsommer 2024 erfolgen.

Jubiläum für NÖ

Mit rund 7.500 Gästen und 800 Akteuren wird „100 Jahre Niederösterreich“ groß gefeiert. Ende Juni findet das große Bezirksfest statt. In fast jeder Gemeinde wird dieses Jubiläum gefeiert und so gibt es von Wettbewerben, bis hin zu musikalischer Unterhaltung von verschiedenen Blasmusiken viele Programmpunkte. Schon der Beginn des Festes ist weithin gut hörbar: Königstettner und Grafenwörther Prangerstutzen-Schützen schießen den Eröffnungssalut.

Das Bezirksfest anlässlich 100 Jahre Niederösterreich wird mit großen Auftritten gefeiert. Foto: Peischl

Das zweitägige Spektakel ist ein voller Erfolg. Die Gäste können sich von der Vielfalt der Regionalkultur und der Zugkraft des Ehrenamts, der Organisationen und der Vereine, die sich in der Bezirkshauptstadt präsentieren, überzeugen. 800 Akteure bescheren ihrem Bundesland ein würdiges Geburtstagsfest- angefangen bei der Eröffnung über die vielfältigen Programmpunkte an den einzelnen Standorten bis hin zum Frühschoppen mit Blasmusik und Chören sowie der Leistungsschau der Organisationen. So loben auch die Landtagsabgeordneten Bernhard Heinreichsberger (ÖVP) und Vesna Schuster (FPÖ) das Land und den Bezirk. „Die Vielfalt macht uns stark und wir gehen die Dinge bei uns nachhaltig an“, sagt Heinreichsberger. „Es ist ein großartiges Bundesland, die Menschen haben es mit viel Fleiß und Arbeit zu einem Juwel gemacht“, meint Schuster. Bürgermeister Peter Eisenschenk sieht das Fest auch als verbindend, denn: „Wenn wir nicht zusammenhalten funktioniert alles nicht.“

Neues Ausbildungszentrum

Der zweistöckige Zubau beherbergt zwölf Klassenräume für den theoretischen Kleingruppenunterricht der Karl Landsteiner-Privatuniversität und vier Klassenräume für die Heilstätten-Klassen.

Auch die Klassenzimmer der Krankenpflegeschule werden modernisiert. „In diesem Ausbildungszentrum sind verschiedene Berufsgruppen unter einem Dach vereint“, betont Direktor Andreas Mikl.

Die Krankenpflegeschule Tulln wird im März nach einem Um- und Zubau als Ausbildungszentrum wieder eröffnet. Foto: Wagner

Auch der Rektor für die Karl Landsteiner-Privatuniversität bedankt sich für die Realisierung: „Die Verwirklichung dieser neuen Einrichtungen ist für die Karl Landsteiner-Universität ein wichtiger Meilenstein.“ In die Modernisierung und Erweiterung der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Tulln investiert NÖ 1,6 Millionen Euro.

Die Auszubildenden des letzten DGKP-Lehrgangs können das neue Ausbildungszentrum noch bis 2023 genießen. Danach soll der Fokus auf der Ausbildung zur Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und der Sonderausbildung Psychiatrie liegen.

„Zukunftspark+“

Nach dem Konkurs des Papierdruckunternehmens Goldmann 2011 stehen die Büroräume lange Zeit leer. 2018 kauft der jetzige Eigentümer das Gelände, das nach intensiven Renovierungs- und Umbauarbeiten mit einem völlig neuen Konzept zum heutigen „Zukunftspark+“ wird.

Dieser bietet 19.000 m2 Hallenfläche und 5.000m2 Büroflächen. Man will mit diesem Projekt Ziele der Nachhaltigkeit und der Innovation vereinen. Zum einen versucht man Hightech Unternehmen an Tulln zu binden und für Unternehmen neue Möglichkeiten zu schaffen.

Präsentieren die Photovoltaik-Anlage für den Zukunftspark Tulln: Matthias Zawichowski, Hubert Schuhleitner, Franz Wöss, Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf, Bürgermeister Peter Eisenschenk und Leo Steinhäusler. Foto: Rest

Zum anderen wird mit dem Zukunftspark auch ein Ziel der Nachhaltigkeit und des Klimawandels erfüllt, denn überall auf dem Dach des Geländes soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Diese produziert wichtigen CO2-neutralen Strom für das Gebäude. Zusätzlich werden keine neuen Böden versiegelt, was einen wichtigen Schritt in Richtung Klimaschutz darstellt.

So äußert sich auch Landeshauptfraustellvertreter Stephan Pernkopf glücklich: „PV-Anlagen sind sehr wichtig. Ich habe selber eine. Die Tendenz muss in diese Richtung gehen.“

Ärztezentrum in Tullnerfeld

Mit einem neuen Gesundheitszentrum beim Bahnhof Tullnerfeld, sollen Patienten von längeren Öffnungszeiten und einem urlaubsfreien Jahr profitieren. Den Betriebsstart erwartet man Mitte 2023, grünes Licht gibt es schon 2022.

Das Team des neuen Zentrums soll unter anderem aus zwei Ärzten, einer Ärztin, sowie Expertinnen und Experten aus den Bereichen Physiotherapie und Diätologie bestehen. Die Erwartung und die Freude sind groß.

Geben im April den Startschuss für das Gesundheitszentrum Tullnerfeld: Landtagsabgeordneter Bernhard Heinreichsberger, Hausarzt Georg Dorninger (Michelhausen), Bürgermeister Georg Hagl (Judenau-Baumgarten), Bürgermeister Leopold Figl (Langenrohr), Hausarzt Michael Kaiblinger (Judenau-Baumgarten), Hausärztin Christa Magerl (Langenrohr), Landesrat Martin Eichtinger, Norbert Fidler (Österreichische Gesundheitskasse NÖ), Bürgermeister Bernhard Heinl (Michelhausen) und Landtagsabgeordneter Christoph Kaufmann. Foto: NLK Burchhart

So betont auch Landesrat Martin Eichtinger: „Unser Ziel ist eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung der Bevölkerung. Als wertvolle Ergänzung zur bestehenden hausärztlichen Versorgung gewinnen Gesundheitszentren und Gesundheitsnetzwerke zunehmend an Bedeutung.“

Zudem wird das Gesundheitszentrum von den Bürgermeistern der drei Gemeinden Langenrohr, Michelhausen und Judenau unterstützt. „Nach Bahnhof, Parkdeck und Müllentsorgung ist das Gesundheitszentrum ein nächster Schritt in unserer gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit,“ sind sich die Bürgermeister, Leopold Figl, Georg Hagl und Bernahrd Heinl einig.

Thomas Buder legt Amt zurück

Bürgermeister Thomas Buder legt mit Ende August sein Amt zurück. Foto: Gemeinde Tulbing

Berufliche und gesundheitliche Gründe veranlassen ihn zu diesem Schritt. Acht Jahre ist Thomas Buder Bürgermeister der Marktgemeinde Tulbing. Mit Ende August legt er das Amt zurück und scheidet auch aus dem Gemeinderat aus. Thomas Buder betont jedoch, dass er die Jahre als Bürgermeister nicht missen möchte: „So viele Chancen, in der Gemeinde etwas zu gestalten, hat man nur in diesem Amt - und wie ich schon beim Antritt sagte: Es ist ein Ehrenamt. Es war eine Wahnsinnszeit!“

Neue Bürgermeisterin wird Anna Haider. Die frühere Vizebürgermeisterin übernimmt das Amt nach einstimmigem Beschluss im September.

Trauer um Roderich Geyer

Roderich Geyer verstirbt kurz nach seinem 90. Geburtstag am 13. August. Geyer promoviert in Germanistik und Geschichte und legt 1956 seine Lehramtsprüfungen ab. Seine Unterrichtstätigkeit beginnt an der HBLA Sitzenberg und führt ihn 1967 an das Gymnasium Tulln. Dort ist er langjähriger Direktor. Geyer hat den Neubau des Bundesschulzentrums und die Übersiedelung im Jahr 1980 zu managen.

Stadthistoriker Roderich Geyer (im Bild mit Bürgermeister Peter Eisenschenk) bei der Eröffnung des neu gestalteten Stadtmuseums im Jahr 2020. Foto: Peischl

