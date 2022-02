Tresor aus Haus in Sieghartskirchen gestohlen, Hinweise erbeten

In dem Safe hatte sich nach Polizeiangaben vom Freitag neben einer Goldmünze auch Schmuck befunden, darunter ein Herzanhänger mit Diamanten samt Weißgoldkette und ein Weißgold-Diamantring mit Kronenfassung. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich.

Verübt wurde der Tresor-Diebstahl in der Zeit von 21. bis 23. Jänner. Die Täter blieben bisher unbekannt. Seitens der Ermittler wurde am Freitag um sachdienliche Hinweise gebeten. Diese können an die Polizeiinspektion Sieghartskirchen (Tel.: 059133-3287) gerichtet werden.

