Jan Dudka ist seit 25 Jahren Pfarrer von Michelhausen

Für eine besonders stimmungsvolle Messe sorgte der Kirchenchor, der unter anderem eines der Lieblingslieder von Dudka („Schwarze Madonna“) auch in seiner polnischen Muttersprache sang. Dudka blickte in seiner Predigt auf seine bisherige Zeit in Michelhausen zurück und dankte für das gute Miteinander. Dies hoben auch die Gratulanten hervor und dankten ihrerseits mit zahlreichen Geschenken. Die Ministrantinnen und Ministranten mit ihrer Leiterin Andrea Schuster stellten sich mit einer Marienstatue und einem Rosenstrauß ein, von Anneliese Heinl gab es im Namen des Seniorenteams einen kleinen Weihwasser-Kessel.

Franz Ibersperger im Gespräch mit der früheren Mesnerin Margarete Geyer (r.) sowie Paula Gunkel (Mitte). Foto: Marktgemeinde Michelhausen

Pfarrer Jan Dudka zeigt stolz seine neue Marienstatue. Foto: Marktgemeinde Michelhausen

Für den Pfarrkirchenrat gratulierte Alois Gehringer mit einem Bild der Pixendorfer Malerin Edeltraud Donhauser vom Pfarrhof und für den Pfarrgemeinderat überreichte Hubert Sumetzberger Dudka ein neues „Dienstgewand“ in Form einer Albe. Bürgermeister Bernhard Heinl übergab gemeinsam mit Vizebürgermeister Eduard Sanda im Namen der Marktgemeinde ein Silberrelief der Gottesmutter. Außerdem wies Heinl darauf hin, dass Pfarrer Dudka auf bestem Weg zum „Rekordhalter“ sei: „Bislang brachte es der längstdienende Pfarrer in Michelhausen auf 31 Dienstjahre. In sechs Jahren wirst Du diese Marke übertreffen – und dann feiern wir bestimmt wieder ein Fest.“ Zum Ausklang gratulierten bei einer Agape auch zahlreiche Gläubige.