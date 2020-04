Topothek

Bilder wie dieses, findet man ab sofort in der Topothek Zwentendorf. Das Bild entstand vermutlich in den 1930er Jahren und zeigt die Pfarrkirche Zwentendorf mit dem alten Rathaus. Die Hauptschule dahinter wurde 1927 eröffnet. Das Echkaus gegenüber der Kirche ist die Handlung des Karl Zellhofer. Sehen Sie nach, was die Topothek Zwentendorf schon zu bieten hat, unter https://zwentendorf.topothek.at/ finden Sie Ihre Ortschaft oder Ihre Schulzeit in Bildern.