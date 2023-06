Pilotprojekt im Haus der Digitalisierung in Tulln vernetzt Datenströme

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erklärt dazu: „In Niederösterreich wollen wir die Digitalisierung dort einsetzen, wo sie Land und Leuten am meisten dient. Das sieht man an Beispielen, wie der digitalen Landesverwaltung und das soll künftig überall dort noch stärker spürbar sein, wo die Digitalisierung unseren Alltag sowie unseren Wirtschafsstandort noch nachhaltiger macht.“ Dazu leiste Niederösterreich mit Leuchtturmprojekten wie dem Haus der Digitalisierung und im Speziellen mit dem Pilotprojekt „Digitaler Garten“ einen ganz entscheidenden Beitrag. Die digitale Grünfassade trage auch zum Klimaschutz bei.

Dank Einsatz von Sensorik wächst und gedeiht sie automatisiert, ökologisch und mit schonendem Einsatz von Ressourcen. Auch der Innenhof wurde als digitaler Garten gestaltet. Dabei werden die Kernkriterien der NÖ-Umweltbewegung „Natur im Garten“ (Verzicht auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie auf Torf) ebenso erfüllt, wie die digitalen Anforderungen eines Haus der Digitalisierung.

Ein digitales Pilotprojekt mit der Tullner Salzgeber GmbH

In einem Pilotprojekt mit der Tullner Salzgeber GmbH wurden Grünfassade und Innenhof mit unterschiedlichen LoRaWAN Sensoren ausgestattet, unter anderem sind das: Wetterstation, Blattsensoren, Sensoren in der Erde um Feuchtigkeit, Temperatur und Leitfähigkeit zu messen oder auch Sensoren zur Bewässerungsanalyse. LoRaWAN steht für Long Range Wide Area Network und bezeichnet ein reichweitenstarkes und trotzdem energiesparendes Funknetzwerk. Die LORA Wan Sensoren sollen Daten sammeln, mit weiteren „Haus der Digitalisierung Gebäudedaten“ vernetzen und anschließend über den Salzgeber Internet of Things (IoT) Profiler analysieren bzw. visualisieren.

„Die Digitalisierung begleitet unseren Alltag, so auch beim ökologischen Gärtnern. Neu gestaltete Grünräume, wie am Haus der Digitalisierung sollen vorzeigen, wie digitale Lösungen die Pflege von Grünflächen unterstützen können“, sind sich die „Natur im Garten“ Geschäftsführer Christa Lackner und Matthias Wobornik sowie die ecoplus Digital Geschäftsführer Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer einig.