Alle reden von der Digitalisierung, viele wissen gar nicht, was sie sich darunter konkret vorstellen sollen. Antworten gab es bei „Tulln 4.0 - erfolgreich wirtschaften im digitalen Wandel“, einem Infoabend des Unternehmensservice der Stadtgemeinde.

Bundesministerin Margarete Schramböck und Bürgermeister Peter Eisenschenk besuchten auch die angehenden Maturantinnen der HLW Tulln mit ihrer Lehrerin Maria Wess bei den Vorbereitungen zum Galaabend im Minoritenkloster | Peischl



„Wir wollen Bewusstsein schaffen, wir wollen die Chancen nutzen, aber der Mensch muss dabei immer im Mittelpunkt stehen“, stellte Landesrätin Petra Bohuslav gleich zu Beginn klar. Das Haus der Digitalisierung soll ja in Tulln errichtet werden . „Dafür sind wir sehr dankbar. Es steckt enormes Know How dahinter und wir werden die Stadt in Kombination mit der Digitalisierung weiterentwickeln“, betonte Bürgermeister Peter Eisenschenk.

Vom virtuellen zum realen Haus

Die bekannte Strategie des Landes NÖ dazu lautet: Arbeitsplätze schaffen, ländliche Regionen stärken und die Lebensqualität zu erhalten oder noch weiter zu steigern. „Mein Liebelingsbeispiel dafür ist die Firma Microtronics, die in Ruprechtshofen den ,Postbutler‘ entwickelte und damit 40 Arbeitsplätze schuf“, erklärte die Leiterin der Geschäftsstelle Technologie und Digitalisierung, Kerstin Koren. Bevor um 2022 das reale Haus der Digitalisierung in Tulln steht, werden Kompetenzen virtuell geteilt, „damit man nicht jedes Mal das Rad neu erfinden muss“. Im echten Haus wird ein Showroom Digitalisierung begreifbar machen. Auch Start-Ups, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Co-Working Space und Forschung werden ihren Platz finden.



Generation 60-Plus wird fit fürs Internet

Als „Must-Have für jedes Unternehmen“ bezeichnete Martin Unger (Ernst & Young Contrast Consulting) die Digitalisierung. Es handle sich um die vierte industrielle Revolution und diese werde in den nächsten fünf bis zehn Jahren mehr Veränderungen bringen als in den letzten 30 Jahren. Auch die digitale Generation gehe noch in reale Geschäfte: „Aber nur, wenn diese einen erkennbaren Mehrwert bieten.“ Und rechtzeitig erkannt sei die Digitalisierung auch für KMU eine Chance und keine Bedrohung.

Von „Chancen, das Leben facettenreicher zu gestalten“ sprach Bürgermeister Peter Eisenschenk auch tags darauf im Kaffee Digital. Bei dieser Veranstaltung des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirtschaft, des Vereins „fit4internet“ und des Seniorenrats wurden der Generation 60-Plus wichtige digitale Basiskompetenzen vermittelt.

Bundesministerin Margarete Schramböck mit den Seniorenvertretern Walter Stanek (St. Andrä-Wördern, links) und Franz Kranzl (Bezirk Tulln | Peischl



„Egal ob man ein Konzertticket kaufen oder dem Enkerl ein Foto schicken möchte - unsere Trainer und Experten zeigen, wie das funktioniert“, erklärte Bundesministerin Margarete Schramböck dazu. 500 Personen hätten das Angebot bereits genützt, bis zum Jahresende sollen es österreichweit 1.000 werden.

„Und 2019 findet jede Woche ein Kaffee Digital statt“, so Schramböck.