Tullner Unternehmen enet wächst und sucht Verstärkung

Informationstechnologie (IT), operative Technologien (OT), Industrie 4.0, Simulation und Visualisierung von Prozessen und so weiter. Suchen Sie sich ein Schlagwort in Zusammenhang mit Digitalisierung aus, Geschäftsführer Matthias Crepaz und sein aktuell 20-köpfiges Team haben garantiert damit zu tun. Enet steht ja auch für „(your) engineering network“. Crepaz selbst machte sich schon 1991 selbstständig, enet gründete er 1997 mit vier Mitarbeitern. Zunächst war das Unternehmen am Hauptplatz ansässig, heute ist es im Haus C des Technologie- und Forschungszentrums Tulln zu finden.

„Unsere Kernaufgabe ist es, komplexe Themen in diesem Zusammenhang für unsere Industrie- und Infrastruktur-Kunden zu erledigen“, fasst Crepaz zusammen, „am einfachsten erklärt sich das anhand von konkreten Projekten.“ Also bitte, gerne: Für die Stadtgemeinde Tulln kümmerte sich enet schon in den späten 1990er-Jahren um die Lichtwellenleiter- und IT-Grundstruktur und später um die (elektronische) Steuerung der Wasserversorgung. In Pischelsdorf betreut das Unternehmen quasi das ganze Industrie-Areal, konkret Donau Chemie, DonauChem und Timac, in Sachen Automatisierung und Digitalisierung.

Wieviele Sensoren findet man in einem Kilometer Tunnel?

Für die Stadt München war enet an der Automatisierung der Steuerung der Tunnelanlagen beteiligt. Auch bei Steuerung der S1-Tunnelkette im Bereich Vösendorf-Schwechat wirkten die Tullner Experten mit. „Wissen Sie, wieviele Sensoren heute in einem einen Kilometer langen Tunnelabschnitt für Verkehrssicherheit sorgen, indem sie Temperatur, Druck, Zustand und vieles mehr überwachen?“, fragt Crepaz, „Sie kommen nicht drauf: Es sind 5.000 - bei längeren Abschnitten entsprechend mehr.“ Das sei übrigens ein Bereich, in dem Österreich mit breiter Brust auftreten könne: „Wir sind hier nach wie vor führend und auch in Deutschland wird kein Tunnel ohne Beteiligung österreichischer Unternehmen gebaut.“ Aktueller Hauptauftraggeber von enet sei allerdings die Pharmaindustrie.

„Sie sehen es ist sehr spannend und abwechslungsreich bei uns“, sagt Crepaz. Wie das in der Praxis funktioniert? „Alle Mitarbeiter haben Kernkompetenzen, sehen aber auch über den Tellerrand hinaus.“ Das Team setzt sich zur Hälfte aus Automatisierungs-, Elektro- und Verfahrenstechnikern sowie Mechatronikern zusammen. Informatiker stellen die andere Hälfte. Viele sind schon seit 15 Jahren oder länger im Team. „Aktuell suchen wir für alle Bereiche Verstärkung“, sagt Crepaz abschließend.