Künstliche Intelligenz sinnvoll in den Arbeitsalltag integrieren

Die 120 anwesenden Unternehmen konnten in einer Live-Abstimmung aus vier KI-Themen wählen. Die Wahl fiel auf die Workshop-Themen „Microsoft 365 Copilot“ sowie „Integration von ChatGPT und KI-Anwendungen in den Arbeitsalltag“. Diese Themen werden ab Ende September in vertiefenden Halbtages-Workshops im Haus der Digitalisierung behandelt. Das Format wird auch pilothaft an den WKNÖ-Bezirksstellen Mödling und Mistelbach umgesetzt.

„Die Künstliche Intelligenz wird unsere Wirtschaft in Zukunft stark beeinflussen. Umso wichtiger ist es, uns so rasch wie möglich damit zu beschäftigen. Wir müssen lernen, die KI-Anwendungen in unseren Berufsalltag zu integrieren und die Chancen, die sich dadurch auftun, zu nutzen. Dass die Veranstaltung innerhalb von nur zwei Tagen ausgebucht war, beweist, wie wichtig es den niederösterreichischen Unternehmen ist, sich mit dem Thema auseinander zu setzen“, betont Alexandra Höfer, Direktor-Stellvertreterin der Wirtschaftskammer NÖ. Auf dieses große Interesse habe man mit zwei weiteren Veranstaltungen in Mödling und Mistelbach reagiert.

KI kann Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erheblich steigern

Kerstin Koren, Leiterin der Abteilung Wirtschaft, Tourismus und Technologie des Amtes der NÖ Landesregierung, ist überzeugt: „Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, die Effizienz, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erheblich zu steigern und ist somit aus der Wirtschaftswelt von morgen kaum mehr wegzudenken.“

Die „Digitalks on Tour“ bieten KMUs eine einzigartige Gelegenheit, sich aktiv mit den Chancen der Digitalisierung auseinanderzusetzen und konkrete Schritte zur Verbesserung ihrer Unternehmensprozesse zu unternehmen. „An der Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz führt derzeit kein Weg vorbei. Auch für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer bieten sich neue Perspektiven und neue Chancen – und genau hier wollen wir mit unserer Veranstaltungsreihe ansetzen“, sind sich die ecoplus Digital Geschäftsführer Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer einig.

Einblicke in die KI-Akademie vom WIFI NÖ gab es bei einem eigenen Informationsstand. Die nächste kostenlose Infoveranstaltung zur KI-Akademie findet am 8. November online statt. Weitere Informationen: „Digitalks on Tour“: www.virtuelleshaus.at oder https://www.tip-noe.at KI Akademie: www.noe.wifi.at/ki-akademie