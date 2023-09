Sieben ausgezeichnete Erfolge im letzten Jahrgang an der GuKPS Tulln

Die 21 Absolventinnen und Absolventen spiegeln nicht nur die Zukunft der Pflege wider, sie bilden auch den letzten Jahrgang von Absolventinnen und Absolventen der DGuKPS in Tulln. Mit der Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes ergaben sich Neuerungen bei der Ausbildung. An der GuKPS werden weiterhin Ausbildungen zur Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, sowie die Sonderausbildung „psychiatrische Pflege“ und fachbezogene Weiterbildungen angeboten.

Die Ausbildung erstreckte sich über insgesamt drei Jahre. In diesem Zeitraum wurden den Schülerinnen und Schülern umfassende theoretische und praktische Kenntnisse vermittelt, die den ersten Baustein für ihre erfolgreiche berufliche Zukunft bilden. Die Ausbildungsqualität wird durch die Ergebnisse der Diplomprüfungen unterstrichen: sieben Absolventinnen und Absolventen schlossen ihre Ausbildung mit ausgezeichnetem, 11 mit gutem und drei mit Erfolg ab.

Vier Absolventinnen starten direkt in die Pflegekarriere im Uniklinikum Tulln

Vier der Absolventinnen und Absolventen starten direkt ihre Pflegekarriere im Universitätsklinikum Tulln. Die Festrede und feierliche Übergabe der Diplome fand durch Landtagsabgeordneten Bernhard Heinreichsberger statt. Der Geschäftsführer der Gesundheit Region Mitte GmbH Franz Laback beglückwünschte die Absolventinnen und Absolventen ebenfalls und wünschte ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg alles Gute.

Die Direktorin der Gesundheits- und Krankenpflegeschule, Martina Ernegger sprach einen großen Dank an all jene aus, die am Gelingen der 3-jährigen Ausbildung beteiligt waren. Sie gratulierte den Absolventinnen und Absolventen zum erfolgreichen Abschluss, wünschte ihnen für die Zukunft alles Gute und freute sich besonders über die hohe fachliche und soziale Kompetenz und die persönliche Weiterentwicklung der Absolventinnen und Absolventen.