Altes Blech als Publikumsmagnet am Tullner Hauptplatz

Die Dixi-Interessengemeinschaft (Dixi-IG), ein Oldtimerclub aus Deutschland, veranstaltete sein zweitägiges Jahrestreffen im Tullnerfeld. Organisator der Ausfahrten war der Katzelsdorf Peter Eigner. So konnten am Samstagnachmittag am Tullner Hauptplatz rund 30 Fahrzeuge der Marken Dixi und BMW 3/15 bewundert werden. Gefertigt in Eisenach in den Jahren 1927 bis 1932 und von ihren jetzigen Besitzern gepflegt und gehegt präsentierten sich die fast 100-jährigen Autos (vier aus Österreich, die anderen aus Deutschland) in bestem Zustand.

Trotz heißem Sommerwetter nutzen viele Besucherinnen und Besucher - unter ihnen auch Vizebürgermeister Harald Schinnerl und Alt-Bürgermeister Willi Stift - die Möglichkeit, so viele Dixi-Automobile „auf einem Haufen“ zu sehen. Ausführlich beantwortete Dixi-IG Obmann Gottfried Müller sämtliche Fragen zu Geschichte und Technik. „Der Dixi basiert auf den Konstruktions- und Fertigungsunterlagen des englischen Austin Seven. Man bot Zweisitzer, Tourer, Coupé und Lieferwagen an“, erläuterte er unter anderem.

Bei ihrer Tour besichtigen die Dixi-IG-Mitglieder eine Fassbinderei in Reidling, das Stift Göttweig, das AKW in Zwentendorf und das Tullner Römermuseum. „Es war sehr interessant und das Wetter war traumhaft. Wir nehmen schöne Erinnerungen mit nach Hause“, schwärmte Gaby Petermann.