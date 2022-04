Zwischen Monarchie und Moderne: Der Weg über die Donau

Werbung

Brücken verbinden und sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für ihre Gemeinden. Die (mittlerweile seit dem Bau der Rosenbrücke alte) Tullner Donaubrücke stellt hier keine Ausnahme dar. Dabei ist die Donaubrücke in Tulln, so wie wir sie heute kennen, ein eher junges Bauwerk und wurde erst 1904/1905 in ihrer jetzigen Erscheinung erbaut. Beteiligt an diesem großen Infrastrukturprojekt waren die Erzherzog Friedrich’schen Eisenwerke in Teschen, die Witkowitzer Bergbau- und Eisenhüttengewerkschaft, die Brückenbau-Anstalt Gridl aus Wien sowie die Aktiengesellschaft R.Ph. Waagner aus Wien und Graz. Man sieht an dieser kurzen Auflistung der beteiligten Gesellschaften schon, dass beim Bau dieser Brücke in bester Tradition des KuK-Staates Menschen aus allen Teilen der Monarchie beschäftigt waren – sehr passend für ein verbindendes Element wie eine Brücke.

Erste Brücke im Jahr 1870

Die erste Brücke in Tulln war ein provisorischer Holzbau aus dem Jahr 1870. Diese wurde allerdings schon bald, genauer 1873/74, durch eine Stahlkonstruktion ersetzt, welche auch eine Straße neben der Eisenbahntrasse aufwies, auf gemeinsamen Pfeilern. Damit wies dieser Donauübergang schon sehr viel Ähnlichkeit mit der Brücke auf, wie wir sie heute kennen, welche aufgebockt auf vier Pfeilern ein Gewicht von immerhin dreizehntausend Tonnen aufweist.

1945 wurde die Donaubrücke von der abziehenden Wehrmacht gesprengt, um der vorrückenden Roten Armee den Übergang zu erschweren. Aber schon 1948 wurde sie wieder errichtet. Seit einem dreiviertel Jahrhundert leistet die Brücke seitdem ununterbrochen ihren Dienst. Eine weitere große bauliche Neuerung war die Anhebung der Brückenpfeiler im Jahr 1983 – durch den Wasserrückstau vom Kraftwerk Greifenstein war der Donaupegel zu hoch geworden, sodass man die Brücke um über zwei Meter anheben musste. Die letzte große Sanierung der Brücke erfolgte im Jahr 2008. 1996 bekam die Donaubrücke schließlich mit der Rosenbrücke eine Entlastung zur Seite gestellt. Ein ebenfalls eher später Bau, da andere Brückenprojekte in Niederösterreich schon in den Neunzehnsiebzigern abgeschlossen waren.

Die Tullner Donaubrücke bleibt trotz ihrer zweckmäßigen Erscheinung eines der bekanntesten und das wohl markanteste Wahrzeichen von Tulln. Sie spannt sich zwischen Monarchie und Moderne und verbindet über Tulln einen guten Teil Niederösterreichs mit aller Welt.

