Das ursprünglich für diese Saison geplante Programm der Donaubühne musste aufgrund der Covid19-Maßnahmen zur Gänze aufs nächste Jahr verschoben werden. Nach Lockerung der Sicherheitsmaßnahmen kann nun aber an sechs Wochenenden im August und im September doch noch eine Reihe von Konzerten heimischer Bands gespielt werden.

„Viele Leute haben uns angesprochen: Die Donaubühne sei doch prädestiniert, sie biete so viel Platz. Natürlich habe auch wir in diese Richtung überlegt“, erklärt Kulturmanager Erich Schindlecker, „das Wesentliche für uns war aber auch, klarzumachen: Es gibt etwas, das fehlt.“ Mit der angekündigten Konzertreihe teste man nun auf charmante Art und Weise, was im Kulturbereich wieder möglich sei. „Es werden hoffentlich laue Sommerabende, diesmal nicht nur mit Anstand, sondern auch auf Abstand. Und natürlich hoffen wir, dass wir dann im September im Danubium wieder richtig durchstarten können.“

Für die Veranstaltungen gibt es ausschließlich gratis Zähl-Sitzplatzkarten. Erhältlich sind sie im Ticketshop „Gute Unterhaltung“ in der Wiener Straße 16, immer ab Montag vor der jeweiligen Veranstaltung. Für den Auftaktabend am Samstag, 1. August, verlosen E&A und die NÖN 2x2 Zählkarten. Wer bis Montag, 27. Juli, 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen.