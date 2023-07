Donaubühne Tulln: „Die Startkapelle ist wie immer die Stadtkapelle“

Der Filmmusikabend war ein voller Erfolg. Da es zu wenig Sitzplätze gab mussten nicht wenige Zuschauerinnen und Zusschauer stehen, so groß war der Drang an Besuchern. Auch E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker begrüßte die Stadtkapelle auf der Donaubühne: „Die Startkapelle ist wie immer die Stadtkapelle.“

Mit Stücken wie „Jesus Christ Superstar“ oder „How to train your dragon“ konnte die Stadtkapelle auf ganzer Linie glänzen. Die Stadtkapelle war jedoch nicht allein. So holte sie sich die Stadtkapelle Unterstützung von der Sängerin Luise Hanel, die unter anderem „Skyfall“ zum besten gab.