Martin Grubinger in Tulln: Die letzte Party des Percussion-Meisters

„Ich bitt' Sie um Verständnis, dass wir uns nochmal eine richtige Party gönnen“, grinst Martin Grubinger ins Publikum und legt los. Zum Bühnenabschied - es ist das letzte offizielle Konzert in Österreich - zeigt der Percussionist einmal mehr, was er drauf hat. Laut, leise, gefühlvoll. Und: mit ganz, ganz viel Herzblut.

Drei Stunden spielt Grubinger auf der Donaubühne. Es ist Hochleistungssport, den Grubinger kinderleicht aussehen lässt. Signale, warum sich der 40-Jährige für ein Karriere-Ende entschieden hat, kann man anhand der Performance nicht erkennen. Aber unweigerlich kommt ein Gedanke: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.

„Das Schöne bei einem Abschiedskonzert ist: Ich kann und darf mir aussuchen, was ich spielen möchte. Und jetzt habe ich total freie Hand das zu machen, was in den letzen 20-25 Jahren musikalisch Spaß gemacht hat“, erklärt der Percussionist mit dem markanten Grubinger-Grinser auf den Lippen.

Ich sag immer zu meiner Frau: Auf was ich mich sehr freue ist, dass wir beide uns ins Konzert setzen können. Um 19.28 Uhr in den Saal gehen. Und nicht den ganzen Tag Aufbau, Sound-Check, Vorbereitung, Probe, sondern einfach die Musik genießen. Martin Grubinger beim Bühnenabschied in Tulln

Der Künstler und sein Ensemble, The Percussive Planet, genießen den Abend. Das erste Lied - „Steps Ahead – Beirut“ - gibt „uns das legale Extra-Doping für den restlichen Abend, weil wir dann so richtig im Flow sind“, meint Grubinger. Danach am Programm: ein bunter Mix aus Tango, Karibischen Klängen, Marching Drums und Pop-Songs.

Gastauftritt von Max Mutzke

Für letztere holt sich Grubinger Unterstützung: den deutschen Sänger Max Mutzke. „Ich habe mir immer gedacht, das wäre ganz außerordentlich, wenn wir einmal gemeinsam auf der Bühne stehen könnten“, denkt der Percussionist zurück. Gemeinsam aufgetreten ist das Duo bereits beim Abschiedskonzert im Wiener Konzerthaus. „Wir sind danach beim Bitzinger, beim Würstelstand hinter der Staatsoper, gestanden und haben gesagt: Das wäre wirklich traurig, wenn's das einzige Konzert gewesen wäre“, sagt Grubinger, „und er hat dann seinen Terminkalender durchgeblättert und gesagt: In Tulln, da passt's.“

Passen, das ist das Stichwort: Zwischen Grubinger und Mutzke stimmt die Chemie. Sowohl musikalisch, als auch beim freundschaftlichen Schäkern zwischen den Songs. Ein Bonmot des Deutschen: „Jetzt habe ich eine Mücke verschluckt, hier gibt es ja auch genug.“ Und: „Ich freue mich immer, wenn die Leute nicht wissen, wer kommt und sie trotzdem klatschen.“

Sohn Noah Grubinger am Schlagzeug

Mutzke soll nicht der einzige besondere Gast auf der Bühne bleiben. Im Ensemble: Künstler-Vater Martin Grubinger senior, bei der Abschlussnummer spielt Sohn Noah Grubinger am Schlagzeug. „Wir werden zum ersten und ich glaube auch einzigen Mal gemeinsam auf einer Bühne stehen“, kündigt Grubinger an. Nicht nur in der Hinsicht ist das letzte Lied außergewöhnlich: „Ich hab' mir gedacht: Zum letzten Konzert, da könnte ich auch was singen. Ich hoffe, Sie unterstützen mich auf meinem Weg zur Gesangskarriere“, scherzt der Percussionist.

Die wird's zwar nicht werden, der Musik wird Grubinger in seiner Bühnen-Pension trotzdem treu bleiben - als Universitätsprofessor am Mozarteum. Und: als Fan. „Wissen Sie: Ich wechsel jetzt bald auf Ihre Seite“, erzählt er dem Publikum, „am 26. September in Paris ist das letzte Konzert und dann pack' ich mein Schlagzeug und dann war's das für mich. Ich sag' immer zu meiner Frau: Auf was ich mich sehr freue ist, dass wir beide uns dann ins Konzert setzen können. Um 19.28 Uhr in den Saal gehen. Und nicht den ganzen Tag Aufbau, Sound-Check, Vorbereitung, Probe, sondern einfach die Musik genießen.“

Foto: DonaubühneHans Eder

Grubingers Performance ist ein Konzert der Superlative. Die Basics - die pure Liebe zur Musik - begleiten den Künstler. Und die will er weitergeben, ermöglichen soll das „MyGroove“, eine App, bei der Nutzerinnen und Nutzer mit den Profis musizieren. Zwei junge „MyGroove“-Gitarristinnen, Selina und Isabel, dürften auf der Donaubühne mitspielen. Grubinger: „Ich möchte, dass einfach wieder mehr Musik gemacht wird, dass Kids, aber auch Erwachsene sagen: Hey, das macht mir Spaß!“

Schon 2021 auf der Donaubühne

Grubinger ist das beste Beispiel dafür, wie viel Spaß Musik machen kann. Sowohl auf, als auch abseits der Bühne. Das Publikum dankt mit tosendem Applaus und Standing Ovations. „Heute ist für uns ein ganz besonderer Abend“, jubelt auch Erich Schindlecker, der die Donaubühne mit seiner Agentur E&A seit über 20 Jahren im Auftrag der Stadt Tulln bespielt. Dass Grubinger gerade in Tulln seinen Österreich-Abschied gibt, freut Schindlecker: „Ich glaube, das macht er deshalb, weil wir hier vor zwei Jahren zur Pandemie-Zeit Martin Grubinger zu Gast hatten und ich glaube, wir haben uns bemüht und er war mit unserer Arbeit recht zufrieden.“

Und nicht nur das: „Es ist aber auch ein besonderer Abend weil Sie, meine Damen und Herren, heute hier sind. Diese Vorstellung ist seit Wochen ausverkauft und so ein Abend lockt auch besondere Gäste.“ Im Publikum: Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Doris Schmidauer, zuletzt hat Van der Bellen die Festspiele in Bregenz eröffnet. Schindlecker: „In seiner Rede hat der Herr Bundespräsident angemerkt, es geht um das Schöne, das Gemeinsame. Und dieses Schöne und Gemeinsame, das hier in Tulln in der ,Stadt des Miteinanders' seit Jahrzehnten gelebt wird, das werden wir heute Abend alle erleben. Ich wünsche einen wunderbaren Abend mit Martin Grubinger.“

Gut drei Stunden später hat sich dieser Wunsch bewahrheitet. „Wie schön es war! Ganz klasse!“, verabschiedet sich Grubinger und verlässt - ein letztes Mal und das für immer - die österreichische Bühne.