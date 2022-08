Peter Kraus bei Konzert in Tulln voll in Action 

Werbung

Das Wetter hatte ein Einsehen und das seit 2020 zwei Mal verschobene Konzert von Peter Kraus mit Band und Singers konnte über die Donaubühne gehen. Das Publikum, auch im reiferen Alter, sang und rockte bei den Hits der 50er und 60er Jahre mit. Beeindruckend, wie der 83-jährige Entertainer Stimmung und Schwung auf die Bühne brachte, Anekdoten zu seiner Jugend und zu seiner Karriere erzählte und nur einmal einen kleinen Texthänger hatte.

Zu einem Besuch in Tulln in der Vergangenheit befragt, erinnerte sich Peter Kraus: „Einmal nahm ich an einem Blumenkorso in Tulln mit einem BMW 507 teil. Dabei wurde dieses legendäre Fahrzeug mit der Aluminiumkarosserie von den Fans beschädigt.“

Peter Kraus gehört immer noch nicht zum alten Eisen, zu seinem 83. Geburtstag wurde ein neues Album veröffentlicht. Pläne werden schon für 2023 geschmiedet - eine große Tournee ist geplant, die ihn auch wieder nach Tulln führen wird.

Jeweils samstags geht es weiter auf der Donaubühne: Am 6. August mit Angelo Kelly & Family, am 13. August kommen Meena Cryle & The Chris Fillmore Band sowie wird am 20. August Hubert von Goisern Zeiten und Zeichen setzen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.