„'S große Heimspiel“ für Voodoo Jürgens in Tulln

Was die Vorgruppe Bipolar Feminin und Voodoo Jürgens (bzw. David Öllerer) verbindet: Sie sind Wahlwiener. Aber während estere aus dem Salzkammergut in die Bundeshauptstadt zogen, hatte Öllerer seine Jugend in Tulln verbracht. Auch musikalisch reden wir hier von grundverschiedenen Stilen.

Bipolar Feminin mit Frontfrau Leni Ulrich auf der Tullner Donaubühne: Wütende Texte zu energiegeladenem Indierock. Foto: Thomas Peischl

Bipolar Feminin schrammeln energiegeladene Temponummern in die warme Abendluft, während sich Sängerin Leni Ulrich Textzeilen wie „Ich könnte kotzen“ oder „Ich töte euch alle, ich bring euch alle um“ aus der Seele schreit. Manchmal geht es aber auch nur darum „Wie es ist“ oder um Body-Positivity im Song „Fett“.

Gänzlich andere Töne schlagen wenig später Voodoo Jürgens und seine Band, die Ansa Panier, an. Mit dem „Tulln Lied“, das die Gartenhauptstadt aus der eher schummrigen Perspektive beleuchtet, wird das Heimspiel eröffnet (neben David Öllerer stammt auch Pianist Bernd Lichtscheidl aus Tulln). Und schon mit den ersten sanften Klängen taucht das Publikum in die ganz spezielle Welt, die Voodoo für seine Musik kreiert hat, ein. Helden und Erfolgsgeschichten sind nicht das seine, es sind vielmehr Außenseiter, Gauner und (ewige) Verlierer, die das Wien seiner Lieder bevölkern, etwa im Zugabenblock in den „3 Gschichten aus n Cafe Fesch“. Dazu hat die Ansa Panier stets den richtigen Ton parat, der sich manchmal leicht ins Balkaneske bewegt, nie zu leise, nie zu laut, immer mit viel G'spür.

Erich Schindlecker mit Voodoo Jürgens im Kreise der Ansa Panier (stehend: Alexander Kranabetter und Matthias Frey sowie (vorne) Martin Dvoran, David Schweighart und Bernd Lichtscheidl). Foto: Thomas Peischl

Volle Steh- und Sitzplätze vor der Donaubühne beim Auftritt von Voodoo Jürgens und seiner Band, der Ansa Panier. Foto: Thomas Peischl

In der letzten Nummer des regulären Teils gibt es mit „Angst haums“ auch eine quasi politische Botschaft. Und mit „In deiner Nähe“ oder dem „Ohrwaschlkräuler“ beweisen Voodoo und Co, dass sie auch das Genre Liebeslied perfekt beherrschen. Ein wunderschöner Musikabend, der mit „Meine Damen, meine Herren“ viel zu früh endete (aber das wäre auch so gewesen, wenn er noch länger gedauert hätte). Rund 3.000 Gäste spendeten anhaltenden Applaus.