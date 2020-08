Zum obligatorischen „lauen Sommerabend“ begrüßte Donaubühnenmanager Erich Schindlecker rund 650 Gäste, die den Abend an der Urlaubsmeile an der Donau, unter Einhaltung aller Sicherheitsvorgaben, voll genossen. Frauenpower war das Motto der Sommernacht.

Musik aus Mauerbach Lisa Pac: Mit Helium ins Radio

Lisa Pac, die in London am Institute of Contemporary Music Performance studierte, startete in den lauen Sommerabend mit souligen Pop-Songs. Die Künstlerin, die ihre Lieder selbst schreibt und auch produziert stammt aus einer sehr musikalischen Familie und begann schon im Alter von fünf Jahren Klavier zu spielen.

Mit „What did you call me“ und „You and I“ und „Sunshine“ zog sie das Publikum in ihren Bann.

Die aus Bayern stammende Wahlwienerin Ankathie Koi präsentierte sich im schrillen 80er Outfit und wurde sowohl musikalisch als auch modisch dem Titel Glam-Pop-Queen mehr als gerecht. Mit Hits aus ihrem 2017 erschienen Album „I Hate The Way You Chew“ und aus „Prominent Libido“ bewies sie starke Bühnenpräsenz mit einer Stimme, die locker drei Oktaven umfasst.

Das Sonderprogramm der Donaubühne geht am Samstag, 15. August weiter mit „Großmütterchen Hatz&Klok und mit der traditionellen Wiener Tschuschenkappelle.

Voller Optimismus haben Hatz&Klok unbändige Spielfreude, musikalische Überraschungen sowie Jazz vom Feinsten mit im Gepäck.

Die Wiener Tschuschenkappelle, Botschafter der Kulturen, wird mit Mittelmeer-Serenaden, traditionellen und selbstkomponierten Liedern der Balkanländer, orientalischen Weisen und viel Neuem überzeugen. Auch das Wienerlied darf dabei natürlich nicht fehlen.