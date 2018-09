17.916, das ist die offizielle Publikumszahl für die Donaubühnen-Saison 2018. „Und eigentlich war es ein Rekordjahr“, betont E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker. Denn mit mehr als 7.000 Konzertgästen an zwei Abenden war ein gewisser Ostbahn Kurti der best besuchte Einzelkünstler seit dem Jahr 2002.

Besucher so weit das Auge reicht und ein entfesselter Willi Resetarits alias Ostbahn Kurti auf der Donaubühne, das eindeutige Saison-Highlight des Sommers 2018. | Hans Eder

„Was die Bilanz ein wenig trübt, ist das miserable Wetter am Feuerwerkstag“, erklärt Schindlecker. Normalerweise werden an diesem traditionellen Abend um die 10.000 Besucher verzeichnet, heuer waren es gerade einmal 3.500. Das Ostbahn-Wochenende dürfte sich auch auf die Tullner Nächtigungsbilanz sehr positiv ausgewirkt haben. „Ein paar Tage davor wollte ich für Bekannte ein Zimmer in Tulln buchen, aber da war nichts mehr zu bekommen“, sagt Schindlecker.

Nach der Donaubühne ist vor dem Danubium, und auch bei Tulln Kultur in Herbst und Winter stehen zahlreiche Publikumslieblinge auf dem Programm, etwa Gernot Kulis,

Alfred Dorfer, Klaus Eckel, Gery Seidl, Thomas Stipsits, Otto Schenk und Lukas Resetarits, um nur einige zu nennen.

Mit Voodoo Jürgens wird auch ein bekannter Tullner Sohn ein Gastspiel in seiner Heimatstadt geben, diesmal ausschließlich mit Liedern des unvergesslichen Ludwig Hirsch. „Weil wir auch gerne Künstler propagieren, die bei uns noch nicht so bekannt sind, empfehle ich beispielsweise ,Eure Mütter‘“, ergänzt Schindlecker.

Voodoo Jürgens singt am 8. November im Danubium Lieder von Ludwig Hirsch. | Wolfgang Bohusch

Und wer die beiden grandiosen Kurti-Abende im Sommer verpasst hat, muss sich nicht länger grämen: Am 4. und 5. Jänner gibt es in der Wiener Stadthalle zwei Geburtstagskonzerte zum 70er von Willi Resetarits mit all seinen musikalischen Wegbegleitern von The Odds und den Schmetterlingen über Ostbahn Kurti und Stubnblues bis zu den Familienbanden 2018.