Jahr für Jahr werden in der Franklin School for the Performing Arts in Nashville (USA) in einer Audition die vielversprechendsten Talente ausgewählt. Im Sommer darauf gehen die 15- bis 18-jährigen Nachwuchsmusiker auf Welttourne. Auch in Tulln begeisterten sie als „Electric Youth“ (mit Direktorin an den Keyboards) gemeinsam mit den alten Hasen der „Boston Show Band“ zum Auftakt der neuen Saison das Donaubühnen-Publikum. „Soul und Pop, durchwegs sehr lässig dargeboten“, zeigte sich auch E&A-Geschäftsführer Erich Schindlecker begeistert.

Ostbahn-Kurti als Highlight der Saison

In dem an weiteren Highlights nicht armen Programm zeichnet sich vor allem für die an zwei Abenden stattfindenden Klassenausflüge mit Kurt Ostbahn und den Musikern seines Vertrauens ein absoluter Rekordbesuch ab. „Zur Zeit gibt es nur noch für den zweiten Termin Restkarten“, bedauert Schindlecker. Doch die Verhandlungen mit Stadtgemeinde und Bezirkshauptmannschaft laufen auf Hochtouren und „wir hoffen, doch noch mehr Leute hineinlassen zu können“.

Gewinnspiel!Hans Söllner gastiert am Freitag, 13. Juli, mit dem Bayaman‘Sissdem auf der Donaubühne. E&A und die NÖN verlosen 3x2 Karten: Wer am Freitag, 6. Juli, um 10 Uhr02272/64661 anruft, hat vielleicht schon gewonnen. | NOEN, Simone Attisani

Egal ob mit Tickets oder bei einem der zahlreichen Gratistermine: Ein Besuch der Donaubühne lohnt sich auch aus kulinarischer Perspektive: „Auftragsgriller“ Michael Winter hat mit seiner Inverno Catering die Essensgastronomie übernommen, Gerhard Muth einen neuen Getränkestand. Die Lions kredenzen hervorragende Weine aus Österreich und Christian Becker hat wieder die „Nationalparkwürstel aus Pamhagen“ im Angebot.