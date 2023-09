Standing Ovations bei „Götterklang trifft Donaugold“

Bei der dritten Auflage ihres Klassik-Open-Air-Events "Götterklang trifft Donaugold" auf der Donaubühne präsentierten Lidia Baich und Andreas Schager Grammy-Preisträger Thomas Hampson. Während der Sonnenuntergang der Donau die gewünschte Farbe verlieh, erklang Gioachino Rossinis Ouvertüre zu "Wilhelm Tell". Heuer traf italienische Oper auf deutsche Romantik und amerikanische Klassiker. Instrumentaler Begleiter war - wie in den Vorjahren - die Nibelungenphilharmonie Österreich unter der Leitung von Michael Güttler.

Dem Publikum wurde wieder ein breites Repertoire geboten: Von „Desdemona rea“ und „Nium mi tema" aus Otello von Giuseppe Verdi über „O du mein holder Abendstern“ sowie „Ein Schwert verhieß mir der Vater“ von Richard Wagner, bekannten Operetten-Klängen von Franz Lehár, Carl Millöcker und Emmerich Kálmán bis hin zu „I´ve Got You Under My Skin“ von Cole Porter. Lidia Baich, die den Abend auch moderierte, begeisterte mit Sätzen aus Violinkonzerten von Erich Wolfgang Korngold und Max Bruch.

Nach der Pause durfte der junge Trompeter Simon Pruckner, Gewinner des Publikumspreises der ORF-Show "Goldene Note", sein Können zeigen. Der 13-Jährige brillierte als Solist beim ersten Satz des Trompetenkonzerts von Johann Georg Neruda.

Simon Pruckner bei seinem Solo. Foto: Christa Wallak

Am Ende des offiziellen Programms und nach zwei Zugaben - „Nessun Dorma“ als Motto des Abends und Donauwalzer passend zur Location - gab es lang anhaltenden Applaus und Standing Ovations.