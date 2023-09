Thommy Ten und Amélie van Tass verzauberten ihr Publikum

"Wie machen die das?" - Diese Frage beschäftigte wohl viele der 2.500 Besucherinnen und Besucher der Donaubühne während und nach der Show von Thommy Ten und Amélie van Tass am Freitag.

Mentalmagie und Illusionen ließen das Publikum einfach nur staunen. Apropos Publikum - dieses war von Beginn an in die Show integriert. So marschierte Thommy Ten zum Beispiel durch die Sitzreihen und forderte mehrere Personen auf, ihm Dinge aus ihren Taschen zu geben. Seine Partnerin stand mit einer Augenbinde auf der Donaubühne und erriet jeden einzelnen Gegenstand: den Blister, der noch neun Tabletten enthielt inklusive Haltbarkeitsdatum, den Fahrradcomputer, das Fernglas, das Ablaufdatum einer Visakarte und so weiter, auch den Geburtstag eines Zuschauers. Spektakulärer wurde es noch als die Mentalmagierin ihre Fähigkeiten im durchsichtigen Behälter, umringt von 2000 Litern Wasser, unter Beweis stellte.

Damit beendete das weltbekannte, aus Niederösterreich stammende Magierpaar seine "Zweifach Zauberhaft"-Tournee „nahe unserer Heimat an unserer geliebten Donau“. „Dreifach Zauberhaft“ startet im März 2024 in St. Pölten.