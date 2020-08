„Wir sind froh, dieses Sonderprogramm, das uns ein Stück in die Normalität zurückführt, durchführen zu können“, freute sich Erich Schindelecker an dem „lauen Sommerabend“ an der Donaulände. Keine Reisebeschränkung gab es für das Publikum, bei „Großmütterchen Hatz und Klok“ Programm, das um die halbe Welt führte.

Mit unbändiger Spielfreude und einem virtuosen Klangfeuerwerk verzauberten die Musiker rund 600 Gäste.

Nach einer kurzen Pause, in der sich die legendäre Wiener Tschuschenkapelle auf der Bühne adjustierte, ließ Erich Schindlecker mit der Meldung aufhorchen, dass das im Danubium geplante Konzert von Voodoo Jürgens am 3. September, auf der Donaubühne stattfinden wird.

Mit traditionellen und auch selbstkomponierten Liedern, aus Balkanländern, einem wunderschön-wehmütigen Walzer aus Kroatien sowie Sehnsuchts-Serenaden aus dem Süden ernteten die Vollprofi der Tschuschenkapelle Jubelrufe und Applaus.

Zwei Tage später bewies die charmante Oberbayerin Martina Schwazmann starke Bühnenpräsenz. „Griaß eich, a Spukgraben is ja auch da, der is wegen meiner feuchten Aussprache.“ Vom Weiberstammtisch, der eigentlich eine Protestveranstaltung ist, „aber früher gehen kann man auch net, sonst reden sie nur mehr über di, wennst weg bist“, weiß die vierfache Mutter. „Kinder“ darf sie ja nicht sagen, „ich hab vier minderjährige Mitbewohner, „da sucht man immer wieder nach Konfliktlösungen.“

Übrigens ist „Toleranz“ im Hause Schwarzmann groß geschrieben. „Das gibt Lebensqualität, man regt sich nicht mehr über die Deppen auf, ignoriert die dreckigen Fenster, na, nächstes Jahr ist Erstkommunion, da werden sie geputzt“, scherzt die Biobäuerin. Eigentlich wollte Klein-Martina ja eine Punkband gründen, aber „wo sollst denn provozieren? Am Feld, wo niemand vorbei kommt? Aber irgendwann vielleicht. Der Song ist schon geschrieben: „Die heißen, weißen Radisoiza“.