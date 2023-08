Viktor Gernot begeistert mit Solokabarett „Schiefliegen“

Sommerliche Temperaturen und ein wunderschöner Sonnenuntergang begleiteten den letzten Kabarettabend der heurigen Donaubühnen-Saison. Einen Kabarettisten, „der singt und musiziert und das alles auch wirklich kann“, kündigte E&A Geschäftsführer Erich Schindlecker bei der Begrüßung an. Er versprach damit nicht zu viel.

Viktor Gernot war mit seinem Soloprogramm "Schiefliegen" zu Gast. „Es geht dabei nicht um die Sportart“ und „Ich will einen schönen Abend mit sehr wenig Politik“, gab der Künstler gleich zu Beginn mit einem Schmunzeln die Richtung an. Schieflachen konnten sich die rund 1.600 Besucherinnen und Besucher jedenfalls.

Über witzige Anekdoten, deren Wahrheitsgehalt jeder selbst einschätzen musste - aus Gernots 40-jähriger Bühnenpräsenz, seinem Leben oder etwa vom Besuch es Didgeridoo-Konzerts. Bekannten Liedern verpasste er schräge Texte und begleitete sich dabei mit Gitarre oder Piano. Mit "Schön ist so ein Ringelspiel", "How Deep Is Your Love", "Ham kummst", "Cordula Grün" und mehr deckte musikalisch mehrere Jahrzehnte ab.

Viel Applaus erntete der Kabarettist für seine Monologe in Kärntner und Tiroler Dialekt, als er unter anderem über „die neue Freiheit durch unterdrückte Wut“ philosophierte. Als bekennender Ö1-Fan parodierte er äußerst amüsant den „typischen Ö1-Hörer“.

Romeo Kaltenbrunner bei seinem Gastauftritt. Foto: Christa Wallak

Eine Überraschung für das Publikum gab es dann auch noch: "Ein Hoffnungsträger der Kabarettszene", wie Schindlecker ihn nannte, Romeo Kaltenbrunner, präsentierte einen Ausschnitt aus seinem ersten Programm "Selbstliebe", mit dem er im Herbst an fünf Terminen in Wien auftreten wird. "Der is guat", attestierten ihm Viktor Gernot und die Resonanz der Zuhörerinnen und Zuhörer.