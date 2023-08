The Blues Bros. Coporation ist wieder da

Die beiden Sänger Richard Redl und Roberto Razenberger versetzten das Publikum zurück in die 70/80er-Jahre mit allem was diese zu bieten hatten. Dabei durften natürlich Stücke, „Jailhouse Rock“, „Soul Man“ oder „Gimme some lovin“ nicht fehlen.

Mit Stevie Matyus auf den Drums, Stefan Wessel am Bass, Manfred Wechselauer mit der Gitrarre, Dave Reismann auf dem Klavier, Eli Hell und Daniela Sanhofer als Sängerinnen, Peppi Schütz mit dem Saxofon, Dominik Fuss auf der Trompete und Gernot Haidegger mit der Trumbone, schaffen es die Blues Bros ohne künstliche Töne die Stücke zu meistern und für Stimmung zu sorgen.

Das Publikum feierte besonders die zwischenzeitlichen Tanzeinlagen und die lockere Atmosphäre, die die Band hervorragend ausstrahlt. Der ein oder andere „coole Spruch“ darf dabei natürlich auch nicht fehlen. Das Konzert wurde jedoch nicht nur von den Künstlern auf der Bühne zu etwas Besonderem. So sind auch einige eingeschworene Fans mit einem Wohnwagen und im 80er-Jahre-Outfit angereist. Sie ließen es sich nicht nehmen, schon vor dem Live-Auftritt „ihrer Band“ mächtig Stimmung zu machen.