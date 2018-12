Pünktlich zum 142. Geburtstag von Viktor Kaplan besuchte die NÖN das Donaukraftwerk Altenwörth. Anlass war die Inspektion einer von insgesamt neun Rohrturbinen, die jährlich abwechselnd kontrolliert werden. Diese und die zu untersuchende Turbine mit einem Durchmesser von sechs Metern machen Altenwörth zum leistungsstärksten Flusskraftwerk Österreichs.

Die eigene Mannschaft, Mitarbeiter anderer Standorte sowie Fremdfirmen bringen einen neuen Korrosionsschutz an den wasserberührten Teilen auf, und an den Laufrädern werden Kavitationsschäden ausgebessert. Dazu wird die Maschine mit Dämmbalken abgedämmt und anschließend entleert.

Um über qualifizierte Mitarbeiter zu verfügen, sucht der Verbund männliche und gerne auch weibliche Lehrlinge, die sich für die Doppellehre Elektrotechnik und Metalltechnik interessieren. Das erste Lehrjahr wird in Ybbs-Persenbeug oder in Kaprun absolviert und ab dem zweiten Lehrjahr bereits im Betrieb in der jeweiligen Lehrwerkstätte. Bewerbungen jederzeit unter www.verbund.com/lehre. Der nächste Schnuppertag findet am 10. Jänner in Ybbs statt, Anmeldungen bei Robert Nußbaummüller unter 050313-44537.