Frühstücken mit Künstlern in Tulbingerkogel

Das Donaukultur KG Team Alexandra und Franz Müllner vom Donaukulturmagazin lud zum 20. Kunstfrühstücken ins Berghotel Tulbingerkogel ein.

Die Themen des Pressefrühstücks waren die geplanten Licht ins Dunkel-Events im Winter: einerseits die Weintaufe in der Galerie Gugging am 11. November (Anmeldung: mvm@donaukultur.com ) und andererseits die Künstlergala am 10. Dezember (Karten: www.donaukultur.com oder 0699 / 11 35 11 77).

Franz Müllner erklärte: „Bereits zehn Jahre organisieren wir die Aktion ,Licht ins Dunkel für die Region‘. Für uns ist sehr wichtig, dass die Spendengelder wieder in die Region zurückfließen und die Spender, aus der Wirtschaft und dem privaten Bereich wissen, wo ihr Geld hinkommt.“

Im Rahmen des Kunstfrühstücks wurde auch das Programm der Künstlergala präsentiert. „Die Künstlergala wird wieder im Berghotel Tulbingerkogel stattfinden und darüber freuen wir uns sehr“, so Müllner. Bei den bis dato zehn „Licht ins Dunkel-Aktionen“ konnte ein Gesamtergebnis – inklusive Sachspenden – von 300.000 Euro erzielt werden. „Mit unserer Aktion unterstützen wir unter anderem den Soforthilfefond für Familien in der Region“, freut sich der Veranstalter der Donaukultur KG. Außerdem konnte ein neuer Medienpartner für die Künstlergala gewonnen werden: Erstmals wird der ORF NÖ bei der Gala dabei sein. Großer Dank gebührt der Familie Bläuel, ohne deren Gastfreundschaft und Unterstützung die Veranstaltung gar nicht möglich wäre. Ebenfalls zu Gast beim Pressefrühstück war Claus Bruckmann (ORF), der gemeinsam mit Larissa Robitschko durch den Galaabend am 10. Dezember führen wird. Das Janoska Ensemble, Julian Walder, Robert Lehrbaumer, Daniela Krammer, Udo Wenders, Christoph Hornstein & Tochter, Celine Roscheck, Mario Berger, Anita Stelzl alias N!ddl und Willi Dussmann werden ebenfalls den einzigartigen Abend - entgeltlos - unterstützen.

