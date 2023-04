Verwirrung am Tullner Radweg

Fährt man am Donauradweg von Osten kommend am Reiterstandbild Marc Aurels vorbei, kommt man kurz darauf zu einer Gabelung. Ein Schild zeigt an, dass die Radroute am linken, oberen Weg weiter verläuft, eine Sperrlinie leitet aber zum unteren Weg ab.

Bei Nachfrage der NÖN hat sich herausgestellt, dass für die Beschilderung die Stadtgemeinde zuständig ist, während die Markierungen auf dem Donauradweg die Via Donau (Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft) vornimmt. Das erklärt aber auch nicht die Unstimmigkeit.

Die Stadtgemeinde hat eingeräumt, dass der Pfeil in die falsche Richtung zeigt und das Schild demnächst ausgetauscht wird. Es ist nämlich ein Ansinnen der Stadtgemeinde, dass durchfahrende Radfahrerinnen und Radfahrer den donaunahen Weg benutzen sollen.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.