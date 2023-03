Auftakt zur Tullner Camping-Saison: Die NÖN verlost 3x2 Nächte

Der Frühling zieht ins Land, die Menschen wollen in die Natur und Campen hat wieder Saison. „Wir sind jedenfalls bestens vorbereitet“, sagt Donaupark Camping-Chef Franz Libal. Besonders stolz ist er auf den Mobilheimpark, einen Traum, der vor 20 Jahren begann und, den er umgesetzt hat: „Jetzt kommen die Häuser, nach meinen Erfahrungen und Vorstellungen, aus einer Hand von einem verlässlichen Partner aus Kroatien.“ Er ist stolz auf das Erscheinungsbild der Anlage: „Im Gleichklang mit Naturidylle und Erhalt des Baumbestandes gelang es uns, schöne Areale zu schaffen.“

Sie haben jetzt Lust bekommen, diese Idylle live zu erleben? Donaupark Camping und die NÖN verlosen dreimal zwei Nächte (für je eine Familie mit bis zu vier Personen) für die Osterwoche. Wer bis Donnerstag, 30. März, 10 Uhr eine E-Mail an redaktion.tulln@noen.at schickt, hat vielleicht schon gewonnen. Wer nicht gewinnt, kann in der Ferienwoche zum halben Preis übernachten (nach Verfügbarkeit).

Aktionstag mit vielen Beratungsangeboten

Gefeiert wird der Saisonauftakt weiters am Freitag, 31. März, von 9 bis 17 Uhr mit einem Aktionstag. Um 9 und 14 Uhr werden Angebote der ÖAMTC-Technik präsentiert, beispielsweise: Gasanlagenprüfung für Freizeitfahrzeuge, Feuchtigkeitsmessung für Wohnwägen und Reisemobile oder Akku-Tests für E-Bikes. Außerdem gibt es Beratung zur Gartengestaltung (Bepflanzung, Baumsicherheit, Bewässerung, Terrassen, Zäune) mit Überraschungsgeschenken für alle Besucher und die Möglichkeit zum Gratis-Padel-Tennis-Schnuppern. Kulinarisch wird neben Kesselgulasch und Würsteln vom Schmölz auch Kaffee und Kuchen geboten.

Doch zurück zum Camping. Libal hat Stammgäste („Manche haben schon jetzt für mehrere Wochen gebucht“) und ortet auch einen neuen Trend: „Viele haben das Übernachten im Zelt wieder entdeckt. So kommen etwa Familien aus Wien in kleinen Verbänden, um ein Wochenende in Tulln zu verbringen.“ Nach rückläufigen Nächtigungszahlen in den Corona-Jahren (2020 waren es 23.000, 2021 knapp 29.000 und zuletzt 33.000) ist Libal zuversichtlich, wieder an das absolute Rekordjahr 2019 mit 40.000 Nächtigungen heranzukommen.

Die neuen Luxus-Mobilheime bei Donaupark Camping in Tulln bieten moderne, helle Innen-Einrichtung und sind voll ausgestattet. Zwei Nächte für drei Familien gibt es jetzt zu gewinnen. Foto: Donaupark Camping Tulln, Ivan Andabak

