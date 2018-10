Der Sommer war schön und heiß, aber der Saisoneinstieg war hart. „Das Eschensterben hat auch uns zugesetzt“, berichtet Franz Libal, Leiter von Donaupark Camping. Nur mit 100 Baum-Neupflanzungen im gerodeten Bereich und der genauen Beobachtung von 192 Eschen, die erhalten wurden, gelang es, den Charakter des Tullner Campingplatzes zu erhalten.

Allein in den 20 erneuerten Mobilheimen (wie jenem am Foto) konnten 11.000 Übernachtungen verbucht werden. | NOEN

„Anfang Oktober wissen wir, dass wir mit 38.000 Nächtigungen einen sensationellen Allzeitrekord aufstellen konnten“, freut sich Libal jetzt. Wie auch in den Jahren zuvor waren die Niederländer vor den Deutschen die am häufigsten gesehenen Gäste. „Aber mit einem Anteil von 14 Prozent liegen die Österreicher klar an dritter Stelle“, so Libal weiter. Zurückzuführen sei das auf den neuen Heimattarif und die Langzeit- tarife, mit denen man viele Besucher aus Wien und Niederösterreich ansprechen konnte. „Viele Gäste aus diesen beiden Bundesländern waren in dieser Saison mehrmals bei uns“, sagt der Donaupark-Campingchef.

Franz Libal,Leiter von Donaupark Camping, zieht eine neue Rekord-bilanz. | NOEN

Darüber hinaus hätten sich intensive Messewerbung, Kooperationen, die Erneuerung der Mobilheime und die Wirkung der Stadt selbst mit all ihren Angeboten bezahlt gemacht. „Ganz wichtig sind natürlich die Radtouren mit unseren Gästen“, schließt Libal.